Un sat întreg din Arad este terorizat de câinii unuia dintre vecini, care își lasă animalele să umble libere pe străzi. Patrupedele sunt de talie mare și atacă animalele vecinilor. Localnicii se tem pentru viața lor, iar în ciuda apelurilor repetate la autorități, au primit un răspuns neașteptat: nu există o situație de urgență, iar dovezile nu sunt suficiente.

Atenție! Urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

„Uitați, pisicul ăsta zace aici de câteva zile. Am fost sunată de o doamnă și mi-a spus să vin că a fost omorât de cei doi câini”, povestește Aurelia Lung, o femeie din sat.

Acesta este coșmarul pe care îl trăiesc, de mai bine de trei ani, locuitorii satului Mândruloc, din județul Arad. Și asta pentru că unul dintre vecini își lasă cei doi câini agresivi să umble nestingheriți pe străzi.

„Am venit seara acasă de la lucru, în fața porții mele erau un Cane Corso și un Brac german. Mi-a fost frică să ies din mașină și am sunat la 112, de unde mi s-a spus că nu e o urgență și să nu mai sun, că s-ar putea să primesc amendă”, mai spune Aurelia Lung..

Ca să adune probe, o localnică a dormit nopți la rând în mașină. Oamenii îngroziți spun că le-au fost omorâte animalele din curte și că se tem pentru viețile lor.



„Aleargă după animale, după găini, după rațe, fac un haos constant”, spune un alt localnic.

„Dau atacul la pisici, dar și nouă oamenilor ne e frică, copiilor care merg la școală”, spune altcineva.



„N-am știut ce se întâmplă... Am găsit grădină răvășită, rață lipsă din curtea păsărilor. Mai am 3 pisici, am avut 5 și acum tot stau să nu iasă pisicile la stradă”, mărturisește altcineva.

Oamenii au făcut numeroase sesizări.

„Putem doar să sesizăm și să învederăm aplicarea legii, în condițiile în care deține câini în curtea proprie. Îl rugăm să își împrejmuiască perimetrul, pentru a avea câinii înăuntru, nu pe domeniul public”, a transmis, pentru Digi24, Ioan Plaveți, viceprimarul comunei Vladimirescu.

De fapt, porțile curții stăpânului câinilor agresivi sunt larg deschise, în plină zi.

„În urma sesizării depuse la biroul de poliție comunală Vladimirescu, persoana a fost sancționată contravențional pentru lăsarea nesupravegheată a animalelor”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Arad, Claudia Iuga.

Jurnaliștii Digi24 au încercat să ia legătura cu proprietarul animalelor, însă nu a fost de găsit.

Și în Buzău, câinii au semănat teroare într-o comună. O familie a trăit ore de coșmar, după ce câinii unui vecin au scăpat și au pătruns în curtea lor.

„Uite, că nici Poliția nu poate să intre în curte. Închide ușa că vine încoace! Uite cum stai sechestrat în casă. Ia uite!”

În urma atacului, unul dintre câinii familiei a murit, iar proprietara animalelor agresive a fost amendată.

operator: Cristian Kovacs

Editor : Izabela Zaharia