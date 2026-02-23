Live TV

Ambasada Ucrainei la Bucucurești: „Nicio școală cu predare în limba română nu va fi închisă în 2027”

Data publicării:
elevi scoala copii
Foto care are caracter ilustrativ / Getty Images
„Mitul 1”: Reducerea drastică a numărului de școli românești „Mitul 2”: Pierderea dreptului de a studia în limba română „Mitul 3”: Transfer forțat în școli cu predare în limba ucraineană „Mitul 4” și „Mitul 5”: Închiderea școlilor rurale și asimilarea românilor

Nicio şcoală din Ucraina cu predare integrală sau parţială în limba română nu va fi închisă în anul 2027, a precizat luni Ambasada ucraineană la București. Reprezentanții instituției au reacționat la informațiile apărute în spațiul public românesc privind reforma sistemului de învățământ liceal din Ucraina și susține că acestea „nu corespund realității”.

„Subliniem că nicio școală din Ucraina cu predare integrală sau parțială în limba română nu va fi închisă în anul 2027”, arată o postare pe pagina de Facebook a Ambasadei Ucrainei în România.

Instituția a prezentat o serie de clarificări, structurate în jurul mai multor „mituri” apărute în spațiul public.

„Mitul 1”: Reducerea drastică a numărului de școli românești

Potrivit Ambasadei, este falsă afirmația conform căreia „În 2027, numărul școlilor cu predare în limba română în regiunea Chernivtsi se va reduce de la 20 la 4.”

Reprezentanții Ucrainei precizează că „Reforma sistemului de învățământ liceal nu prevede închiderea nici unei unități de învățământ”, iar unitățile care nu vor deveni licee academice „vor continua să funcționeze ca gimnazii (clasele 1–9)”.

Conform datelor prezentate, în prezent în regiune funcționează 63 de unități de învățământ cu predare integrală sau parțială în limba română și 11 filiale cu predare în limba română, care „au statut deplin de instituții educaționale și deservesc localități rurale îndepărtate”.

Ambasada subliniază că „Niciun document oficial emis de Ministerul Educației și Științei al Ucrainei sau de autoritățile locale nu prevede reducerea rețelei școlare în anul 2027.”

„Obiectivul reformei este creșterea calității educației, modernizarea procesului de învățământ, asigurarea accesului elevilor la specialitate relevante în ciclul liceal și armonizarea structurii sistemului educațional cu standardele europene prin introducerea sistemului de învățământ de 12 ani. Dreptul la educație în limba maternă va fi garantat în mod continuu și pe viitor”, se mai arată în mesaj.

„Mitul 2”: Pierderea dreptului de a studia în limba română

Ambasada respinge și afirmația potrivit căreia elevilor din minoritatea română li s-ar retrage dreptul de a învăța în limba română.

„Constituția Ucrainei garantează dreptul persoanelor aparținând minorităților naționale (comunităților) de a beneficia de educație în limba lor maternă”, se precizează în postare.

De asemenea, „Legea «Privind minoritățile naționale (comunitățile) din Ucraina» asigură posibilitatea de a dobândi studii în limba maternă, în paralel cu limba de stat”, iar „Elevii din comunitatea română vor putea în continuare să studieze discipline în limba română în instituțiile lor de învățământ.”

Reprezentanța diplomatică mai arată că Ucraina „își respectă pe deplin toate obligațiile internaționale în domeniul protecției drepturilor minorităților, inclusiv prevederile Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare” și că promovează „o politică transparentă și prietenoasă, orientată spre integrarea în Uniunea Europeană cu respectarea deplină a standardelor europene.”

„Mitul 3”: Transfer forțat în școli cu predare în limba ucraineană

Ambasada dezminte și informațiile despre un presupus transfer forțat al copiilor români în școli cu predare în limba ucraineană.

„Nu există și nu va exista niciun «transfer forțat» — decizia privind alegerea instituției de învățământ pentru copil aparține părinților”, precizează instituția.

Reforma vizează „crearea unei rețele de licee academice (clasele 10-12)”, iar în regiunea Chernivtsi, unde în prezent clasele superioare există în 218 instituții, din 1 septembrie 2027 acestea vor funcționa în 59 de unități.

„Gimnaziile cu predare în limba română (clasele 1-9) vor continua să funcționeze, iar elevii vor avea în continuare posibilitatea de a alege studii în limba română în comunitatea lor”, se arată în comunicat.

Totodată, Ministerul Educației și Științei al Ucrainei, împreună cu Administrația Militară Regională Chernivtsi, a desfășurat consultări cu 19 comunități teritoriale, în urma cărora a fost aprobată rețeaua de licee academice cu predare în limba română.

„Mitul 4” și „Mitul 5”: Închiderea școlilor rurale și asimilarea românilor

Potrivit Ambasadei, este falsă și afirmația că școlile românești din mediul rural vor fi închise.

„Nicio instituție de învățământ nu va fi închisă ca urmare a reformei — în cazul în care o instituție nu va avea clase superioare (liceale), aceasta va continua să funcționeze ca gimnaziu (clasele 1–9).”

Instituția precizează că Ucraina „va continua să finanțeze 11 filiale cu predare în limba română, cu un număr redus de elevi, care au statut deplin de instituții de învățământ și deservesc comunitățile rurale îndepărtate.”

În ceea ce privește acuzațiile de asimilare, Ambasada transmite că „Orice formă de asimilare a minorităților naționale este strict interzisă prin legislația Ucrainei” și că reforma educațională „este un element al armonizării cu standardele europene în contextul aderării la Uniunea Europeană, și nu reprezintă o politică etnică.”

„Scopul reformei este de a oferi tuturor copiilor șanse egale pentru studii aprofundate în ciclul liceal, astfel încât să se poată realiza cu succes în viață”, se mai arată în mesajul Ambasadei Ucrainei în România.

Editor : Ana Petrescu

