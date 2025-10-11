Live TV

Video Amenda uriașă primită de o femeie din Bistrița care a dat foc unor gunoaie pe câmp

Data actualizării: Data publicării:
incendiu bistrtita
Foto: Jandarmeria Română

O femeie care a dat foc unor saltele, cauciucuri, electrocasnice şi materiale textile umede pe un câmp din Bistriţa, în apropierea unei magistrale de gaz, a fost amendatp cu 30.000 de lei de către jandarmi.

„Jandarmii din cadrul Detaşamentului 1 Mobil Bistriţa au intervenit, vineri seară, pe strada Drumul Cetăţii din municipiul Bistriţa, după ce au fost sesizaţi cu privire la faptul ca o persoană a aprins un foc în aer liber. Ajunşi la faţa locului, jandarmii au constatat că o femeie în vârstă de 57 de ani a incendiat mai multe deşeuri, printre care saltele, cauciucuri, electrocasnice şi materiale textile umede, care au degajat un fum dens deasupra zonei”, a transmis, sâmbătă, Jandarmeria Română.

Jandarmii au considerat că situaţia a fost cu atât mai periculoasă cu cât locul în care a fost aprins focul se afla în imediata apropiere a unei magistrale de gaz.

Femeia a fost amendată cu 30.000 de lei.

„Jandarmeria Bistriţa-Năsăud reaminteşte cetăţenilor că arderea deşeurilor în spaţii deschise este strict interzisă şi se sancţionează conform legii. Astfel de fapte pot pune în pericol mediul, sănătatea populaţiei şi pot genera situaţii cu consecinţe grave asupra siguranţei publice”, au mai transmis jandarmii.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
anderson
1
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
mircea cartarescu portret
2
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
viktor orban
3
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
4
Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată care este cel mai...
ciprian ciucu in studioul digi24
5
Ciprian Ciucu: CCR nu poate guverna România la nesfârșit. Ei tind să pice aceste reforme...
"Îmi pare rău, mamă!" O româncă s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală. Cum își câștigă banii
Digi Sport
"Îmi pare rău, mamă!" O româncă s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală. Cum își câștigă banii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
exercitiu nato
Exercițiu NATO de amploare în România. Ce trebuie să știe românii...
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
De ce a ieșit Sorin Grindeanu din sală când s-a intonat Imnul...
Ludovic Orban în studioul emisiunii „În fața ta”.
Ce ar fi făcut Ludovic Orban pentru reducerea deficitului: În prima...
2016-12-14T000000Z_87408851_RC1A0054AA40_RTRMADP_3_USA-TRUMP-TECHNOLOGY
„Legionarii Antihristului”. Semnele instalării unui guvern mondial...
Ultimele știri
Tensiuni între Zelenski și primarul Kievului, după atacurile rusești. Ce îl nemulțumește pe președintele Ucrainei
Ludovic Orban nu exclude o rupere a Coaliției: Fiecare partid își face jocurile. Uneori, PSD se comportă ca și cum ar fi din Opoziție
China oferă recompense pentru prinderea unor ofițeri ai „unității de război psihologic” a armatei Taiwanului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Close-up,Of,Female's,Hand,Using,Gps,Navigation,Inside,Car
O familie cu cinci copii, blocată pe un drum forestier din județul Buzău, după ce tatăl a urmat indicațiile GPS
masina de politie
Minor sub influenţa alcoolului și fără permis de conducere, prins la volan de poliţişti. Ce amendă a primit
jandarmi pe strada
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor să meargă în stradă pentru a asigura ordinea
jandarmi pe strada
Jandarmi români trimişi șase luni în misiune, în Tenerife
mașină autonomă oprită în trafic de poliție
„Nu îi putem da amendă unui robot”. Ce se întâmplă când poliția oprește o mașină fără șofer care a încălcat regulile de circulație
Partenerii noștri
Pe Roz
Julia Roberts, despre începutul la Hollywood: Am întâlnit oameni cruzi. Nu am pășit în această carieră cu...
Cancan
BREAKING | Marinela Chelaru a murit la 66 de ani
Fanatik.ro
Sportiva din România care a renunțat la întreaga carieră și faci bani mulți pe o platformă pentru adulți. A...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
S-a aflat câți bani a plătit Gigi Becali pentru cele 3 tone de brânză de la nunta lui George Simion. Puțini...
Adevărul
Latura întunecată a celui mai faimos geniu al secolului XX. Amănuntele șocante despre cum se comporta cu...
Playtech
Un nou val de aer polar traversează România: de la 22°C la temperaturi negative în doar câteva zile
Digi FM
Michael Douglas, topit după soția lui și la 25 de ani de la nuntă: "Sunt înnebunit după ea"
Digi Sport
Motivul pentru care Rafael Nadal a ajuns "de nerecunoscut", la mai puțin de 1 an de la retragere
Pro FM
CRBL și iubita tinerică se gândesc la nuntă? "Credeți că ea nu vrea rochia albă sau să fie mămică?"
Film Now
Channing Tatum, sincer despre perioada în care a fost stripper: "Era aproape ca un spectacol de clovni. Nu e...
Adevarul
Autostrada Sibiu - Făgăraș prinde contur. Punctul sensibil al drumului de la poalele Făgărașului
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj tăios: Procesele pentru bani în plus la grupe de muncă nu au șanse
Digi FM
"Mă duc să predau Monopoly-ul de acasă". Val de ironii după ce Poliția a anunțat cea mai mare captură de...
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
„Frumoasă, puternică, asumată”. Sharon Stone, imaginea senzualității într-o ținută sumară pe coperta Harper's...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu