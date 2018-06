Amendați pentru că și-au amenajat spațiul din fața casei. Explicația polițiștilor

O familie din Timișoara a cheltuit 1.000 de euro pentru a-şi amenaja spațiul verde din fața casei, dar s-a trezit cu o amendă de la poliţia locală. Şi asta pentru că oamenii, spun autorităţile, ar fi construit, de fapt, o parcare ilegală, pe care au mascat-o în spaţiu verde.

Sătui de noroiul și praful din fața casei, soţii Neacşu s-au hotărât să amenajeze singuri spațiul dintre trotuar și carosabil. După ce au obţinut aprobarea de la Serviciul Tehnic al primăriei Timişoara, au pus pavele şi au sădit gazon. Totul i-a costat aproape 1.000 de euro. O sesizare i-a trimis, însă, pe polițiștii locali la locul amenajării.

„În luna februarie a venit cel de la Poliția locală când normal că nu era iarbă și se vedeau numai pavelele”, spune Olimpia Ciocirdel, proprietară.

„A existat o sesizare că a fost amenajată o parcare în mod ilegal pe strada respectivă. Polițiștii locali s-au deplasat la fața locului unde au constatat că sesizarea se confirmă”, spune Daniela Seracin, purtătorul de cuvânt al Poliției Locale Timișoara.

Aşa că cei doi timișoreni au fost amendați cu 1.000 de lei pentru amenajarea unei parcări clandestine.

„Noi am specificat, nu dorim parcare. De-aia am pus și aceste vaze, pe care le-am găsit cumva, ca să nu parcheze. Sunt foarte sensibile. Am preluat de la domnul Robu astea, că le-am văzut în oraș și am zis dom'le, chiar e o idee. Poate la anul punem palmieri, depinde cum e moda. Păcat că n-am găsit corăbioare”, spune Constantin Neacșu, proprietar.

Cei doi timișoreni amendați fac haz de necaz, dar au termen până în septembrie să readucă spațiul la starea inițială. Adică 20 de metri acoperiţi de noroi și praf.

„Mesajul e că nu merită. Adică nu cred că merită. Mulți oameni, chiar și cei care conduc, au priceput, de-aia mulți își fac în exterior, că își dau seama. Mie mi se pare penibil”, spune Constantin Neacșu.

La fel li se pare și oamenilor care aud despre situație.

-Nu este în regulă, adică când se face ceva frumos, nu-i frumos. Îi frumos numai ce face primăria?

-Este un abuz.

„Nu știu, ne lămurim, oricum nu era normal să-i amendeze. Dacă cumva au greșit, nu știu dacă au greșit sau nu, ar fi trebuit doar să-i atenționeze pentru că oamenii n-au făcut ceva înspre rău”, spune Nicolae Robu primarul Timișoarei.

Timișorenii au contestat în instanță amenda primită de la Poliția Locală și au pierdut. Vor face apel după ce instanța va motiva decizia.