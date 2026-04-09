Amenzi de 2,58 milioane de lei în primele două luni ale acestui an. Apele Române au făcut peste 900 de controale la nivel național

Echipele de control ale Inspecției Naționale a Apelor au aplicat amenzi în valoare totală de 2,58 milioane de lei în primele două luni din acest an, potrivit datelor publicate joi de Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) pe pagina oficială de Facebook.

Conform instituției, „în perioada ianuarie – februarie 2026 au fost efectuate 929 de controale pentru toate tipurile de obiective, fiind aplicate 106 sancţiuni, dintre care 55 de amenzi, în valoare totală de 2,58 milioane de lei”.

Reprezentanții ANAR subliniază că, în 2025, doar în cazul balastierelor, au fost realizate 1.909 controale, în urma cărora au fost aplicate 336 de sancțiuni, dintre care 187 de amenzi, în cuantum total de 9.755.000 de lei. „Tot în cazul balastierelor au fost întocmite 17 dosare penale”, precizează instituția.

La nivelul tuturor obiectivelor verificate anul trecut, au fost efectuate 8.687 de controale, fiind aplicate 1.348 de sancțiuni și 667 de amenzi, în valoare totală de 22.090.500 de lei.

Totodată, în urma unui plan de acțiune derulat în martie 2026 pe râul Sebeș, în zona UAT Hârseni, județul Brașov, inspectorii au descoperit „șase captări ilegale și șase păstrăvării care funcționau fără aviz sau autorizație de gospodărire a apelor”.

„Au fost dispuse măsuri pentru refacerea stării iniţiale a cursului de apă, iar pentru aceste fapte vor fi întocmite șase dosare penale”, au transmis reprezentanții ANAR. De asemenea, instituția a anunțat că „va fi calculat prejudiciul adus resurselor de apă și vor fi sesizate organele de urmărire penală competente teritorial”.

ANAR mai precizează că, până la data de 15 mai 2026, sunt în desfășurare controale tematice la balastiere, pentru verificarea respectării legislației în domeniul gospodăririi apelor.

