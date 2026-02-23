Amenzi de 44.000 de lei date luni în centrul Bucureşti pentru agenţii economici şi asociaţiile de proprietari care nu au deszăpezit

Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti anunță că se continuă verificarea modului în care agenţii economici şi asociaţiile de proprietari deszăpezesc trotuarele. Luni, până la prânz, doar în zona centrală, au fost aplicate 25 de sancțiuni, în valoare de 44.000 de lei.



„Continuăm verificările privind felul în care se realizează deszăpezirea în Capitală! Pentru că au trecut mai bine de 24 de ore de la încetarea ninsorii, acţionăm preventiv pentru siguranţa pietonală şi nu numai! Astfel, pe lângă monitorizarea operatorilor de salubrizare, ne-am concentrat atenţia şi pe felul în care agenţii economici şi asociaţiile de proprietari curăţă trotuarele din faţa punctelor de lucru şi a scărilor de bloc”, a trasmis Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti pe pagina de Facebook.

Zăpada care nu este curățată la timp se transformă în ghețuș și astfel pot apărea accidentele, atrag atenția reprezentanții instituției.

„Nimeni nu îşi doreşte asta! Motiv pentru care acolo unde am găsit comercianţi la lopată nu am sancţionat. Iar dacă au înţeles că trebuie să treacă la treabă şi să cureţe pe loc, amenda a fost mai mică. Însă în cazul societăţilor sau asociaţiilor de bloc care nu au luat nici un fel de măsură în a-şi curăţa perimetrul, sancţiunea a fost proporţională. Iar unde am sesizat un posibil pericol pentru pietoni cauzat de ţurţuri, am izolat zona şi am solicitat sprijinul pompierilor ISU Bucureşti”, a mai transmis sursa citată.

„Toate aceste atribuții sunt în sarcina fiecărei poliții locale de Sector, motiv pentru care noi am verificat zonele centrale din București. Tot ce ţine de marile bulevarde şi străzi principale. Vorbim de inelul median, un areal delimitat de bulevardele Iancu de Hunedoara şi I.C. Brătianu. În total, până la orele amiezii, poliţiştii locali ai Municipiului Bucureşti au aplicat peste 25 de sancţiuni în valoare totală de aproape 44.000 de lei”, a mai transmis sursa citată.

Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti va verifica tot perimetrul central.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.P.