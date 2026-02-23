Live TV

Amenzi de 44.000 de lei date luni în centrul Bucureşti pentru agenţii economici şi asociaţiile de proprietari care nu au deszăpezit

Data publicării:
politist
Amenzi de 44.000 de lei date luni în centrul Bucureşti pentru agenţii economici şi asociaţiile de proprietari care nu au deszăpezit. Foto: Facebook/Poliția Locala Bucuresti

Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti anunță că se continuă verificarea modului în care agenţii economici şi asociaţiile de proprietari deszăpezesc trotuarele. Luni, până la prânz, doar în zona centrală, au fost aplicate 25 de sancțiuni, în valoare de 44.000 de lei.

„Continuăm verificările privind felul în care se realizează deszăpezirea în Capitală! Pentru că au trecut mai bine de 24 de ore de la încetarea ninsorii, acţionăm preventiv pentru siguranţa pietonală şi nu numai! Astfel, pe lângă monitorizarea operatorilor de salubrizare, ne-am concentrat atenţia şi pe felul în care agenţii economici şi asociaţiile de proprietari curăţă trotuarele din faţa punctelor de lucru şi a scărilor de bloc”, a trasmis Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti pe pagina de Facebook.

Zăpada care nu este curățată la timp se transformă în ghețuș și astfel pot apărea accidentele, atrag atenția reprezentanții instituției.

„Nimeni nu îşi doreşte asta! Motiv pentru care acolo unde am găsit comercianţi la lopată nu am sancţionat. Iar dacă au înţeles că trebuie să treacă la treabă şi să cureţe pe loc, amenda a fost mai mică. Însă în cazul societăţilor sau asociaţiilor de bloc care nu au luat nici un fel de măsură în a-şi curăţa perimetrul, sancţiunea a fost proporţională. Iar unde am sesizat un posibil pericol pentru pietoni cauzat de ţurţuri, am izolat zona şi am solicitat sprijinul pompierilor ISU Bucureşti”, a mai transmis sursa citată.

„Toate aceste atribuții sunt în sarcina fiecărei poliții locale de Sector, motiv pentru care noi am verificat zonele centrale din București. Tot ce ţine de marile bulevarde şi străzi principale. Vorbim de inelul median, un areal delimitat de bulevardele Iancu de Hunedoara şi I.C. Brătianu. În total, până la orele amiezii, poliţiştii locali ai Municipiului Bucureşti au aplicat peste 25 de sancţiuni în valoare totală de aproape 44.000 de lei”, a mai transmis sursa citată.

Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti va verifica tot perimetrul central.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
soldati rusi urcati in avion
3
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
vad in antarctica
4
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
Igor Secin, șeful Rosneft
5
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată...
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Digi Sport
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
medic blurat
Corpul de control, verificări la Spitalul Elias după ce un medic s-a filmat după o operație la privat, în timpul programului de la stat
masina a jandarmeriei
Un jandarm a murit subit în timp ce păzea un obiectiv în Capitală. Sindicatele acuză stresul și orele suplimentare
aeronava hisky in zbor
Aeronava întoarsă de urgență pe Otopeni a decolat spre Egipt: 180 de pasageri au petrecut noaptea în aeroport
hubert thuma la birou
Tensiunile din PNL iau amploare. Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov: „Nu pot să tac după ultimele declaraţii ale primarului general”
INSTANT_ZAPADA_BUCURESTI_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bucureștiul e în continuare sub nămeți și cu trotuare acoperite cu gheață, înainte de începerea școlii: „Suntem foarte dezamăgiți”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Bolojan își amenință miniștrii că îi dă afară dacă pierd bani din...
liderii coalitie
Coaliția a bătut palma pe tăierile din administrație și relansarea...
dragos pislaru la microfon
Pîslaru, după avertismentul lui Bolojan: „În următoarele 6 luni...
alexandru nazare la guvern
Dobânzile la împrumuturile statului în lei pe termen lung au coborât...
Ultimele știri
Foștii soți pot alege ce nume vor după divorț, fără acordul celuilalt. Senatul a adoptat proiectul USR
Călin Georgescu: „Dacă Nicolae Ceauşescu ar fi avut Curtea Constituţională, probabil că azi era preşedinte democratic”
Consilierul lui Trump: Crimele împotriva umanității comise de Rusia nu pot fi ignorate în cadrul negocierilor diplomatice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Bellucci, pe covorul roșu la premiile BAFTA, într-o rochie care i-a îmbrățișat perfect silueta. „O...
Cancan
Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, înainte de a-și afla sentința! Ambulanța a fost chemată de...
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu vede o candidată surpriză la titlu: “Serios vorbesc! Statistica nu minte”
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Doi bărbați morți în același bloc din Deva, la etaje diferite. Ce se ascunde în spatele cazului care i-a...
Adevărul
Noi detalii despre tânărul împușcat mortal de Secret Service după ce a pătruns pe proprietatea lui Trump de...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Pro FM
Jennifer Lopez, mesaj cu subînțeles de ziua gemenilor ei. Declarația care a atras atenția: „Întotdeauna am...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
Asasin trimis de Kremlin în Ucraina, eliberat din pușcărie cu sprijinul pro-rusului Alexandr Stoianoglo
Newsweek
70 deputați cer bani în plus la pensie pentru sute de mii de pensionari. Ce eroare din lege trebuie remediată?
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Daniel Radcliffe, despre micii actori din serialul „Harry Potter”: „Ireal. Vrei doar să-i îmbrățișezi”...
UTV
Andrei Stoica a fost dus de urgență la spital după o căzătură la schi. „Realitatea m-a pus la sol”