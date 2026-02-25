Live TV

Amenzi de 760.000 de lei pentru operatorii de salubrizare din București din cauza deszăpezirii. Sectorul cu cele mai multe sancțiuni

Data publicării:
zapada bucuresti
Foto: Facebook/Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti

Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti anunță că operatorii de salubrizare de la nivelul sectoarelor au fost amendaţi cu 760.000 de lei pe parcursul ultimei săptămâni, pentru felul „defectuos” în care au gestionat operaţiunile de deszăpezire.

Fiecare Poliţie locală de sector are competenţe şi trebuie să verifice modul în care companiile de salubrizare din Bucureşti acţionează la deszăpezire, a transmis Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti pe Facebook.

"Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti are şi ea atribuţii de control, pe care le-a exercitat. În perioada 19 - 25 februarie, pentru felul defectuos în care au gestionat operaţiunile de deszăpezire, operatorii de salubrizare au primit amenzi cumulate în valoare de 760.000 de lei", se arată în mesaj.

Amenzi primite de către fiecare sector:

- Sectorul 1 - 35 de sancţiuni în valoare totală de 175.000 lei;

- Sectorul 2 - 22 de sancţiuni în valoare totală de 110.000 lei;

- Sectorul 3 - 29 de sancţiuni în valoare totală de 145.000 lei;

- Sectorul 4 - 24 de sancţiuni în valoare totală de 120.000 lei;

- Sectorul 5 - 21 de sancţiuni în valoare totală de 105.000 lei;

- Sectorul 6 - 21 de sancţiuni în valoare totală de 105.000 lei.

De asemenea, companiilor de la sectoarele 1, 3 şi 5 li s-a cerut să trateze „cu seriozitate” deszăpezirea în zona centrală a Capitalei.

Operatorilor li s-a cerut: să elibereze toate arterele de circulaţie, inclusiv prima bandă, până la bordură; să elibereze rigolele şi scurgerile pluviale; să cureţe trecerile de pietoni pe toată lăţimea zebrei; să deszăpezească staţiile STB pe toată lăţimea zonei de aşteptare; să elibereze trotuarele de omăt pe toată lăţimea lor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
2
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
Russia Putin
4
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră...
Pastravarie
5
Un preot din Dolj a redirecționat apele unui pârâu și și-a făcut ilegal o păstrăvărie...
Marele Capello "a dat de pământ" cu Chivu, după ce Inter a ieșit din Champions League: "Nu e!"
Digi Sport
Marele Capello "a dat de pământ" cu Chivu, după ce Inter a ieșit din Champions League: "Nu e!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bani-lei-1536x866
Buzăul și Oradea, la extreme: milioane de euro amenzi neîncasate vs. colectare a impozitelor de 98%. Toma: „Măcar îi faci de râs”
hubert thuma la birou
Hubert Thuma, despre referendumul pentru unirea Ilfovului cu Bucureștiul: „Un individ căruia i-au spus să meargă acasă”
ID251082_INQUAM_Photos_George_Calin
Câte zile rămâi fără permis dacă nu plătești amenzile de circulație. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Bucharest City Hall
Scandal în CGMB: Daniel Băluță anunță intrarea în grevă a consilierilor PSD și-l numește „grof” pe Ciprian Ciucu. Replica primarului
politist
Amenzi de 44.000 de lei date luni în centrul Bucureştiului pentru agenţii economici şi asociaţiile de proprietari care nu au deszăpezit
Recomandările redacţiei
mesaj ro-alert
Mesaj Ro-Alert în Tulcea, în timpul unui nou atac rusesc în Ucraina...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_00_INQUAM_Photos_George_Calin
Tăierile din administrație și măsurile de relansare intră în vigoare...
cumparaturi scumpe
România rămâne campioana inflației în UE: prețurile au crescut cu...
Screenshot 2026-02-25 at 15.42.04
Scandalul privind desființarea județului Ilfov continuă. Gheorghe...
Ultimele știri
Scandal în Austria, după ce un bărbat a fost amendat pentru că a filmat fotbaliste, în secret, în vestiar: „Este o pedeapsă adecvată?”
România ajunge la 58 de centre pentru boli rare. Ministrul Rogobete anunță șapte noi unități de expertiză
Viktor Orban trimite armata să protejeze infrastructura energetică, acuzând o amenințare din partea Ucrainei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Pești din 26 februarie 2026. Secretele pot ieși la iveală
Cancan
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
Fanatik.ro
Acuzații scandaloase după înmormântarea lui Marian Spînu, jandarmul mort în timpul misiunii, la doar 40 de...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Sandra Izbașa și soțul său, Răzvan, de la Power Couple. Campioana...
Adevărul
Bill Gates a prezentat scuze Fundației sale din cauza legăturilor cu Epstein și a admis că a avut aventuri cu...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
Pro FM
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani: „Sper să nu sufere de vreo boală gravă!” Imaginile cu...
Film Now
O actriță din „Anatomia lui Grey”, criticată dur după ce l-a numit „bătăuș” pe Eric Dane: „Este lipsit de...
Adevarul
Melania Trump, criticată pentru o apariție la Casa Albă. Ținuta aleasă la o cină oficială a stârnit...
Newsweek
Înfrângere pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte decide să nu le crească pensiile într-o speță crucială
Digi FM
Cristian Preda, după ce și-a rupt diploma în direct: „Am făcut artă performativă – diploma de doctor a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Viața lui Martin Short, un șir lung de tragedii începute încă din adolescență. Până la 20 de ani își pierduse...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...