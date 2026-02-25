Amenzi de 760.000 de lei pentru operatorii de salubrizare din București din cauza deszăpezirii. Sectorul cu cele mai multe sancțiuni

Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti anunță că operatorii de salubrizare de la nivelul sectoarelor au fost amendaţi cu 760.000 de lei pe parcursul ultimei săptămâni, pentru felul „defectuos” în care au gestionat operaţiunile de deszăpezire.

Fiecare Poliţie locală de sector are competenţe şi trebuie să verifice modul în care companiile de salubrizare din Bucureşti acţionează la deszăpezire, a transmis Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti pe Facebook.

"Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti are şi ea atribuţii de control, pe care le-a exercitat. În perioada 19 - 25 februarie, pentru felul defectuos în care au gestionat operaţiunile de deszăpezire, operatorii de salubrizare au primit amenzi cumulate în valoare de 760.000 de lei", se arată în mesaj.

Amenzi primite de către fiecare sector:

- Sectorul 1 - 35 de sancţiuni în valoare totală de 175.000 lei;

- Sectorul 2 - 22 de sancţiuni în valoare totală de 110.000 lei;

- Sectorul 3 - 29 de sancţiuni în valoare totală de 145.000 lei;

- Sectorul 4 - 24 de sancţiuni în valoare totală de 120.000 lei;

- Sectorul 5 - 21 de sancţiuni în valoare totală de 105.000 lei;

- Sectorul 6 - 21 de sancţiuni în valoare totală de 105.000 lei.

De asemenea, companiilor de la sectoarele 1, 3 şi 5 li s-a cerut să trateze „cu seriozitate” deszăpezirea în zona centrală a Capitalei.

Operatorilor li s-a cerut: să elibereze toate arterele de circulaţie, inclusiv prima bandă, până la bordură; să elibereze rigolele şi scurgerile pluviale; să cureţe trecerile de pietoni pe toată lăţimea zebrei; să deszăpezească staţiile STB pe toată lăţimea zonei de aşteptare; să elibereze trotuarele de omăt pe toată lăţimea lor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.P.