Amenzi de peste jumătate de milion de lei pe litoral. ANSVSA a suspendat activitatea a șapte restaurante și magazine alimentare

Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au aplicat amenzi în valoare totală de 558.700 de lei în urma controalelor desfășurate, în perioada 27 iulie – 2 august, în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026. În urma verificărilor au fost suspendate activitățile a șapte unități, alte cinci au primit interdicție de funcționare, iar aproape 500 de kilograme de produse alimentare au fost retrase și trimise la neutralizare.

„Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) continuă acţiunile de control desfăşurate în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026, pentru a asigura respectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în unităţile de alimentaţie publică şi de comercializare a produselor alimentare din zonele turistice de pe litoral”, informează instituția, într-un comunicat de presă.

Controalele au vizat 277 de unități de pe litoral, dintre care 170 de unități de alimentație publică, patru pizzerii, o unitate de catering, șase cofetării și patiserii, 16 laboratoare de cofetărie și patiserie, un supermarket, 18 magazine alimentare și 61 de unități de comercializare a produselor alimentare.

În urma verificărilor, inspectorii au aplicat 52 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 558.700 de lei, au emis șapte Ordonanțe de Suspendare a Activității (OSA) și cinci Ordonanțe de Interzicere a Activității (OIA). Totodată, a fost reținută oficial cantitatea de 490,8 kilograme de produse alimentare, care a fost dirijată către neutralizare deoarece nu îndeplinea cerințele privind siguranța alimentelor.

Ce nereguli au descoperit inspectorii

Potrivit ANSVSA, principalele abateri constatate au fost nerespectarea normelor privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și comercializare a produselor alimentare, precum și a instalațiilor, utilajelor și ustensilelor utilizate.

Inspectorii au mai descoperit manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a produselor destinate depozitării, transportului și comercializării, precum și vânzarea acestora fără etichetele prevăzute de legislație.

De asemenea, au fost sancționate cazurile de comercializare a produselor alimentare în spații necorespunzătoare sau neautorizate sanitar-veterinar, precum și nerespectarea condițiilor de igienă și de depozitare.

„Nu vom tolera abaterile care pot pune în pericol sănătatea publică”

„Inspectorii ANSVSA îşi continuă activitatea cu aceeaşi fermitate pe întreg parcursul sezonului estival, pentru ca turiştii şi toţi consumatorii să beneficieze de produse alimentare sigure. Măsurile dispuse în urma controalelor demonstrează că nu vom tolera abaterile care pot pune în pericol sănătatea publică, iar verificările vor continua în toate zonele turistice de pe litoral”, a declarat președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu.

Instituția recomandă consumatorilor să cumpere produse alimentare doar din unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar și să sesizeze orice neregulă privind siguranța alimentelor prin Call Center-ul gratuit al ANSVSA sau prin e-mail.

Potrivit autorității, acțiunile de control vor continua pe toată durata sezonului estival pentru protejarea sănătății publice și verificarea respectării normelor sanitar-veterinare și de siguranță alimentară.

Editor : Ana Petrescu