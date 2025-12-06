Amenzi de peste patru milioane de lei date de ANPC. Nereguli grave descoperite de comisari

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste patru milioane de lei, în urma controalelor făcute la nivel naţional, în această săptămână. Echipele de control au găsit mai multe nereguli, printre care vânzarea unor produse alimentare expirate, utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică, echipamente şi ustensile cu grad ridicat de uzură.

Reprezentanţii ANPC au anunţat, sâmbătă, că în perioada 2 – 5 decembrie au fost verificaţi peste 1600 de operatori economici din întreaga ţară.

În urma neregulilor descoperite, echipele de control au dat 839 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 4,23 milioane de lei şi au oprit definitiv de la comercializare produse neconforme, în valoare de peste 504.000 lei.

De asemenea, activitatea a 13 operatori economici a fost oprită temporar până la remedierea deficienţelor.

Principalele neconformităţi constatate au fost: prezenţa lichidului sangvinolent în ambalajul cărnii şi al organelor preambalate; utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică; utilizarea echipamentelor, ustensilelor şi spaţiilor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de rugină şi impurităţi; utilizarea agregatelor frigorifice cu elemente de etanşare a părţilor mobile depreciate; comercializarea unor produse alimentare cu termen de valabilitate depăşit.

Alte nereguli au fost: lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii necesare pentru consumatori; lipsa informării corecte, complete şi precise a consumatorilor privind produsele alimentare oferite spre comercializare; comercializarea unor jucării care prezintă deficienţe de informare privind persoana responsabilă de punerea pe piaţă, precum şi lipsa avertismentelor obligatorii.

Editor : I.B.