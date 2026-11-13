Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii

Muzica la volum ridicat, convorbirile telefonice pe difuzor și videoclipurile redate fără căști pot atrage amenzi în transportul în comun, în condițiile prevăzute de reglementările aplicabile. Sancțiunile depind de mijlocul de deplasare și de încadrarea faptei, simplul disconfort provocat celorlalți călători nefiind suficient pentru constatarea unei contravenții. Avocatul Bogdan Buneci a explicat pentru Digi24.ro ce riscă pasagerii, cine îi poate sancționa și unde pot fi sesizate asemenea situații.

Regulile urmăresc să asigure un climat civilizat în timpul călătoriei și să protejeze dreptul tuturor pasagerilor de a folosi transportul public fără a fi deranjați de comportamentul celorlalți.

Ce prevede legislația din România privind tulburarea liniștii publice

„Legea nr. 61/1991, care reglementează sancționarea faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, prevede la articolul 2, punctul 25, că tulburarea fără drept a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu diferite aparate sau obiecte, prin strigăte ori larmă constituie contravenție.

Această prevedere poate atrage amenzi cuprinse între 200 și 1.000 de lei, în funcție de împrejurările în care este constatată fapta. Sancțiunile pot fi aplicate de polițiști, jandarmi, primar sau de persoanele împuternicite de acesta, în condițiile prevăzute de lege.

Legislația prevede sancțiuni mai mari în cazul repetării faptei

Daca aceeași contravenție este săvârșită din nou în interval de 72 de ore de la constatarea primei abateri, amenda poate ajunge la 1.000-3.000 de lei. În această situație, legea prevede și posibilitatea înlocuirii amenzii cu prestarea a 50-100 de ore de activități în folosul comunității, în funcție de aprecierea agentului constatator și de circumstanțele concrete ale faptei.

Aceste prevederi stabilesc cadrul general privind sancționarea faptelor care tulbură liniștea publică, însă aplicarea lor în mijloacele de transport în comun trebuie analizată și în raport cu regulile speciale care reglementează funcționarea acestora.”, a explicat avocatul Bogdan Buneci

Ce amenzi riscă pasagerii care nu respectă regulile de comportament în mijloacele de transport în comun

Autobuze, tramvaie și troleibuze: amenzi de până la 500 de lei

„Potrivit Regulamentului serviciului de transport public local de călători din regiunea București-Ilfov, Capitolul 12 prevede obligația pasagerilor care circulă cu autobuzele, tramvaiele și troleibuzele de a manifesta un comportament civilizat față de ceilalți călători.

Totodată, Capitolul 13, punctul 1, litera i), stabilește că producerea dezordinii în interiorul vehiculului constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 100 și 500 de lei.

În această categorie pot intra și comportamentele zgomotoase care îi deranjează pe ceilalți pasageri, precum ascultarea muzicii la telefon fără căști, efectuarea apelurilor telefonice pe speaker (difuzor) sau producerea altor zgomote care perturbă liniștea în mijlocul de transport.

Cu toate acestea, simpla utilizare a telefonului pe difuzor nu atrage automat aplicarea unei amenzi.

Pentru ca pasagerul să poată fi sancționat, comportamentul trebuie să se încadreze în prevederile regulamentului, iar abaterea să fie constatată de persoanele competente. Aplicarea sancțiunii se face în funcție de natura faptei și de împrejurările concrete în care aceasta s-a produs.

Cine poate aplica amenzile

Constatarea și sancționarea contravențiilor pot fi realizate de poliția locală și de Jandarmerie, în limitele atribuțiilor prevăzute de lege. De asemenea, controlorii operatorilor de transport, precum STB sau STV, pot aplica sancțiuni, dar numai dacă au primit în mod expres această competență.

În mod obișnuit, controlorii verifică titlurile de călătorie și pot sancționa persoanele care circulă fără bilet sau abonament. În cazul abaterilor care presupun tulburarea ordinii și a liniștii în mijloacele de transport, aceștia pot aplica amenzi numai dacă au fost desemnați oficial să constate și să sancționeze astfel de fapte, potrivit prevederilor Capitolului 13, punctul 8, din regulament.”, a adăugat specialistul

Comportamentul pasagerilor în metrou

„În cazul transportului cu metroul, situația este diferită. Legea nr. 150/2005, care reglementează contravențiile specifice călătoriei cu metroul, nu prevede în mod expres o sancțiune pentru pasagerii care ascultă muzică fără căști, vorbesc la telefon pe difuzor sau produc alte zgomote care îi deranjează pe ceilalți călători.

Totuși, în cazul manifestărilor zgomotoase care tulbură ordinea și liniștea publică, poate fi aplicată Legea nr. 61/1991, actul normativ general care sancționează faptele de încălcare a normelor de conviețuire socială și de tulburare a ordinii și liniștii publice. În astfel de situații, poliția sau Jandarmeria pot interveni, pot constata fapta și pot aplica sancțiunile prevăzute de lege, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Prin urmare, deși legislația privind transportul cu metroul nu include o contravenție distinctă pentru producerea zgomotelor deranjante în trenuri sau în stații, comportamentele care depășesc limitele unei conduite normale și ajung să tulbure ordinea și liniștea publică pot fi sancționate în baza legislației generale.

Transportul feroviar: sancțiuni de până la 400 de lei

În cazul transportului feroviar, regulile sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 203/1994. Mai exact, articolul 2.19 se referă la tulburarea liniștii celorlalți călători, inclusiv prin zgomotele produse cu ajutorul aparatelor.

Astfel, ascultarea muzicii la un volum excesiv sau utilizarea dispozitivelor audio într-un mod care îi deranjează pe ceilalți pasageri poate constitui contravenție. Pentru astfel de abateri, amenzile sunt cuprinse între 250 și 400 de lei, potrivit prevederilor actului normativ.

În cazul transportului feroviar, sancțiunile prevăzute de HG nr. 203/1994 pot fi aplicate de agenții Poliției Transporturi, dar și de personalul feroviar împuternicit în acest sens. Printre persoanele care pot avea astfel de atribuții se numără șefii de stație, conducătorii de tren și alți angajați desemnați să constate și să sancționeze contravențiile.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Cum pot reclama pasagerii comportamentul deranjant

„Pasagerii care sunt deranjați de comportamentul altor călători pot sesiza controlorul sau pot solicita intervenția poliției, în funcție de gravitatea situației. De asemenea, pot transmite o reclamație scrisă operatorului de transport sau autorității competente, chiar și după încheierea călătoriei.

Pentru ca sesizarea să poată fi analizată, este important să includă detalii precum data și ora incidentului, numărul liniei, traseul, numărul vehiculului și stația în care s-a produs fapta. Declarațiile martorilor și eventualele înregistrări audio-video pot constitui, de asemenea, elemente utile pentru documentarea situației, cu respectarea prevederilor legale.

În cazul în care incidentul are loc în timpul deplasării, pasagerii îl pot informa și pe șofer, însă numai când vehiculul este oprit, pentru a nu-i distrage atenția de la trafic. Acesta poate atrage atenția călătorului asupra comportamentului său sau poate solicita sprijinul autorităților competente, dacă situația o impune. Șoferul nu poate aplica amenzi pentru astfel de abateri în lipsa unei împuterniciri legale în acest sens.”, a completat avocatul pentru Digi24.ro

Cum pot fi contestate amenzile

„Pe de altă parte, persoanele sancționate au dreptul să conteste amenda în instanță, indiferent dacă aceasta a fost aplicată în baza Legii nr. 61/1991 sau a HG nr. 203/1994. În cadrul procesului, instanța analizează împrejurările în care s-a produs incidentul, probele existente și legalitatea procesului-verbal de contravenție.

Totuși, simpla afirmație că persoana sancționată nu este de acord cu amenda nu este suficientă pentru anularea acesteia. Pentru a obține anularea sau modificarea sancțiunii, contravenientul trebuie să prezinte argumente și probe care să îi susțină contestația, astfel încât să poată demonstra eventualele nereguli sau faptul că situația a fost constatată ori încadrată greșit.”, a conchis avocatul Bogdan Buneci