Live TV

Amenzi pentru clienții și comercianții care nu respectă legea în magazine și în parcări. Când ești obligat să acorzi prioritate

Data publicării:
Prioritate în magazine pentru femeile însărcinate și persoanele cu copii. Foto Getty Images
Prioritate în magazine pentru femeile însărcinate și persoanele cu copii. Foto Getty Images
Din articol
Femeile însărcinate, precum și persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani au prioritate la casele de marcat Locuri de parcare rezervate pentru femeile gravide și persoanele însoțite de copii Sacțiuni pentru persoanele care nu respectă legea Cine poate aplica amenzi

Potrivit reglementărilor adoptate de Parlamentul României, femeile gravide și persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la cinci ani beneficiază de prioritate la casierii, case de marcat și ghișeele entităților publice sau private, precum și la serviciile oferite de acestea. Legea obligă operatorii economici și instituțiile să afișeze în mod vizibil, în apropierea punctelor de deservire, informări prin care să fie adus la cunoștința publicului acest drept. Nerespectarea dispozițiilor legale se sancționează cu amenzi de până la 10.000 de lei.

Dreptul la prioritate nu depinde de prezentarea unui document medical. Este suficient ca starea de graviditate să fie evidentă sau ca persoana să fie însoțită de un copil cu vârsta sub cinci ani.

Femeile însărcinate, precum și persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani au prioritate la casele de marcat

Parlamentul României a adoptat pe 18 octombrie 2023 Legea nr. 280/2023 privind accesul cu prioritate pentru femei gravide precum şi pentru persoanele însoţite de copii cu vârsta de până la 5 ani. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 944 din 19 octombrie 2023 și este deja în vigoare.

Ce prevede legea: „Femeile gravide, precum și persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani au prioritate la casieriile/ghișeele/casele de marcat din cadrul entităților publice și private, precum și la serviciile oferite de acestea, cu excepția cazurilor în care acestea dețin casierii/ghișee/case de marcat speciale pentru categoriile de persoane enunțate.

Se acordă prioritate la casieriile/ghișeele/casele de marcat ale instituțiilor publice, precum și la serviciile oferite de acestea femeilor gravide, precum și persoanelor însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani, cu excepția cazurilor în care în instituțiile publice există casierii/ghișee/case de marcat speciale pentru aceste categorii de persoane.

Entitățile publice și private au obligația de a amplasa la vedere, lângă casele de marcat/casierii/ghișee sau acolo unde se prestează serviciul oferit de acestea, afișe care să prevadă acordarea de prioritate femeilor gravide, precum și persoanelor însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani, cu excepția cazurilor în care există casierii/ghișee/case de marcat speciale pentru aceste categorii de persoane.

Locuri de parcare rezervate pentru femeile gravide și persoanele însoțite de copii

În spațiile de parcare aparținând entităților publice și private, precum și în spațiile de parcare organizate de către acestea, dacă numărul locurilor de parcare este mai mare de 10, vor fi amenajate, rezervate și/sau semnalizate minimum 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puțin de 2 locuri, pentru parcarea mijloacelor de transport folosite de către femeile gravide, precum și de către persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani.

  • Dacă numărul locurilor de parcare este mai mic de 10, dispozițiile prezentului articol nu se aplică.

Sacțiuni pentru persoanele care nu respectă legea

Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

Nerespectarea prevederilor menționate, respectiv neacordarea de prioritate femeilor însărcinate și persoanelor însoțite de copii până în 5 ani, lipsa amplasării la vedere a afișelor care prevăd acordarea de prioritate ( cu excepția cazurilor în care există casierii/ghișee/case de marcat speciale pentru aceste categorii de persoane) se sancționează cu amendă de la 200 de lei la 1.000 de lei.

Nerespectarea prevederilor Articolului 4. din Lege prin încălcarea obligațiilor de a amenaja, rezerva și/sau semnaliza locurile de parcare, se sancționează cu amendă de la 2.000 de lei la 10.000 de lei.

De asemenea, fapta persoanei care folosește, fără drept, locurile de parcare destinate a fi folosite de femeile gravide și/sau persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani, se sancționează cu amendă de la 2.000 de lei la 10.000 de lei. (Fapta prevăzută nu constituie contravenție dacă este săvârșită de către angajații Ministerului Afacerilor Interne, ai unităților medicale publice ori private, precum și de către angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aflați în exercitarea atribuțiilor ori obligațiilor de serviciu.)

Cine poate aplica amenzi

Orice persoană care este martoră directă a încălcării prevederilor prezentei legi poate sesiza organele abilitate. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute se fac de către:

  • personalul de control cu atribuții în acest sens din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), pentru faptele contravenționale prevăzute;
  • ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române, care au calitatea de polițist rutier, precum și polițiștii locali, pentru faptele contravenționale prevăzute.

Sumele obținute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ștefania Szabo
1
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
2
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
soldati americani mihail kogalniceanu
3
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
4
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo
5
Directoarea medicală a Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo...
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Digi Sport
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
d trump saluta de pe scara air force one
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane...
incendiu-colectiv-inquam-ganea (9)
Marş de comemorare la 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv...
Donald Trump și Vladimir Putin.
Raport al serviciilor secrete americane către Congresul SUA: Putin...
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Trei persoane reținute în dosarul privind explozia blocului din...
Ultimele știri
Cum influențează Războiul Opiumului din secolul al XIX-lea conflictul comercial actual dintre dintre Xi Jinping și Donald Trump
Războiul inimilor și al sufletelor a început. Cum reușește armata digitală a lui Putin să intre în mințile europenilor
China pune bețe în roate producției ucrainene de drone, o armă decisivă în lupta împotriva trupelor Moscovei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
spital herson
Armata lui Putin a bombardat un spital pediatric din Herson: „Un atac îndreptat în mod specific împotriva copiilor”
copil trist în bratele mamei
„Trebuie ucisă pentru că este din Ucraina”. Mărturiile cutremurătoare ale copiilor ucraineni care au fugit din teritoriile ocupate
kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor: Dacă nu închidem subiectul cu magistrații, vom fi o majoritate impotentă. Lumea va spune „plecați”
Concept on the topic of domestic violence. A man with a knife in the room threatens the girl
„Vocea victimelor se aude în Parlament”. Alina Gorghiu: Lege mai dură împotriva violenţei domestice, adoptată de Senat
copii saraci
Sărăcia lovește copiii din România. Povestea lui Dani, băiatul care ajunge cu căruța în sat și își face temele la lumina lumânării
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur în Săgetător scoate adevărul la lumină. 4 zodii nu sunt pregătite pentru ce urmează: „Cuvintele vor fi...
Cancan
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Fanatik.ro
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei...
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Ce s-a ales de românii care au organizat jaful de 2 milioane de dolari de la baza militară americană de la...
Adevărul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Playtech
Cum poți dovedi contribuția la cumpărarea unei case dacă nu ești proprietar pe acte
Digi FM
Ce este "arma apocalipsei", pericolul care poate veni din Rusia. Putin a anunțat un test reușit cu Poseidon
Digi Sport
Scandalul de proporții din România a depășit granițele țării: ”Un subiect dureros”
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Cum arăta Winona Ryder în tinereţe. E una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood
Adevarul
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”
Newsweek
Ce perioade din concediul maternal sunt necontributive la pensie? Aceste mame pierd 180 lei
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi World
Efectele secundare ale antidepresivelor pot varia considerabil de la un pacient la altul. Concluziile celui...
Digi Animal World
Câini cu blană albastră, observaţi la Cernobîl. Specialiştii exclud efectul radiaţiilor şi explică ce s-ar...
Film Now
Fiica lui Johnny Depp, probleme grave de sănătate la doar 7 ani: "Rinichii ei cedau". A stat aproape o lună...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”