Amenzi pentru clienții și comercianții care nu respectă legea în magazine și în parcări. Când ești obligat să acorzi prioritate

Potrivit reglementărilor adoptate de Parlamentul României, femeile gravide și persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la cinci ani beneficiază de prioritate la casierii, case de marcat și ghișeele entităților publice sau private, precum și la serviciile oferite de acestea. Legea obligă operatorii economici și instituțiile să afișeze în mod vizibil, în apropierea punctelor de deservire, informări prin care să fie adus la cunoștința publicului acest drept. Nerespectarea dispozițiilor legale se sancționează cu amenzi de până la 10.000 de lei.

Dreptul la prioritate nu depinde de prezentarea unui document medical. Este suficient ca starea de graviditate să fie evidentă sau ca persoana să fie însoțită de un copil cu vârsta sub cinci ani.

Femeile însărcinate, precum și persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani au prioritate la casele de marcat

Parlamentul României a adoptat pe 18 octombrie 2023 Legea nr. 280/2023 privind accesul cu prioritate pentru femei gravide precum şi pentru persoanele însoţite de copii cu vârsta de până la 5 ani. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 944 din 19 octombrie 2023 și este deja în vigoare.

Ce prevede legea: „Femeile gravide, precum și persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani au prioritate la casieriile/ghișeele/casele de marcat din cadrul entităților publice și private, precum și la serviciile oferite de acestea, cu excepția cazurilor în care acestea dețin casierii/ghișee/case de marcat speciale pentru categoriile de persoane enunțate.

Se acordă prioritate la casieriile/ghișeele/casele de marcat ale instituțiilor publice, precum și la serviciile oferite de acestea femeilor gravide, precum și persoanelor însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani, cu excepția cazurilor în care în instituțiile publice există casierii/ghișee/case de marcat speciale pentru aceste categorii de persoane.

Entitățile publice și private au obligația de a amplasa la vedere, lângă casele de marcat/casierii/ghișee sau acolo unde se prestează serviciul oferit de acestea, afișe care să prevadă acordarea de prioritate femeilor gravide, precum și persoanelor însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani, cu excepția cazurilor în care există casierii/ghișee/case de marcat speciale pentru aceste categorii de persoane.

Locuri de parcare rezervate pentru femeile gravide și persoanele însoțite de copii

În spațiile de parcare aparținând entităților publice și private, precum și în spațiile de parcare organizate de către acestea, dacă numărul locurilor de parcare este mai mare de 10, vor fi amenajate, rezervate și/sau semnalizate minimum 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puțin de 2 locuri, pentru parcarea mijloacelor de transport folosite de către femeile gravide, precum și de către persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani.

Dacă numărul locurilor de parcare este mai mic de 10, dispozițiile prezentului articol nu se aplică.

Sacțiuni pentru persoanele care nu respectă legea

Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

Nerespectarea prevederilor menționate, respectiv neacordarea de prioritate femeilor însărcinate și persoanelor însoțite de copii până în 5 ani, lipsa amplasării la vedere a afișelor care prevăd acordarea de prioritate ( cu excepția cazurilor în care există casierii/ghișee/case de marcat speciale pentru aceste categorii de persoane) se sancționează cu amendă de la 200 de lei la 1.000 de lei.

Nerespectarea prevederilor Articolului 4. din Lege prin încălcarea obligațiilor de a amenaja, rezerva și/sau semnaliza locurile de parcare, se sancționează cu amendă de la 2.000 de lei la 10.000 de lei.

De asemenea, fapta persoanei care folosește, fără drept, locurile de parcare destinate a fi folosite de femeile gravide și/sau persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani, se sancționează cu amendă de la 2.000 de lei la 10.000 de lei. (Fapta prevăzută nu constituie contravenție dacă este săvârșită de către angajații Ministerului Afacerilor Interne, ai unităților medicale publice ori private, precum și de către angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aflați în exercitarea atribuțiilor ori obligațiilor de serviciu.)

Cine poate aplica amenzi

Orice persoană care este martoră directă a încălcării prevederilor prezentei legi poate sesiza organele abilitate. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute se fac de către:

personalul de control cu atribuții în acest sens din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), pentru faptele contravenționale prevăzute;

ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române, care au calitatea de polițist rutier, precum și polițiștii locali, pentru faptele contravenționale prevăzute.

Sumele obținute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat.

Editor : C.S.