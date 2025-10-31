Live TV

ecuson al politiei romane
Foto: Poliția Română

Polițiștii bucureșteni au descoperit, joi seară, într-un club din Capitală aproximativ 1.000 de liceeni. Este vorba despre club Oxya, iar adolescenții participau la Balul Bobocilor și o petrecere tematică de Halloween, potrivit surselor digi24.ro. Au fost legitimate 100 de persoane și date 10 amenzi în valoare totală de 47.000 lei, cum ar fi faptul că localul nu utiliza aparate de marcat electronice fiscale, normele sanitare pentru siguranț alimentelor și cele de pază și protecție.

„La data de 30 octombrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secțiile 6, 7, 9 și 28 Poliție, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 2, Serviciului de Poliție Canină, în colaborare cu Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București, Direcția Generală de Poliție Locală - Sector 2, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București, Inspectoratul Teritorial de Muncă București, Direcția Sanitar Veterinar și pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti, Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, au acționat pentru prevenirea și combaterea consumului de băuturi alcoolice, tutun si substanțe psihoactive în rândul minorilor, cât și pentru prevenirea faptelor antisociale în incinta cluburilor”, a transmis Poliția Capitalei, într-un comunicat de presă. 

În acest context, a fost verificări și astfel polițiștii au descoperit în clubul Oxya că avea loc „un eveniment tematic la care au participat aproximativ 1.000 de persoane minore, majoritatea elevi în cadrul a două instituții de învățământ”, mai spune sursa citată.

Astfel, au fost legitimate peste 100 de persoane.

În urma acestor acțiuni, au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale, în valoare de 47.000 de lei, pentru nerespectarea următoarele acte normative:

  • „Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
  • OUG 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
  • OG 21/1992 privind protecția consumatorilor
  • H.G 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor”

Poliția Capitalei mai spune că „vor fi efectuate verificări suplimentare de către instituțiile abilitate, conform competențelor, urmând ca administratorul clubului verificat, cât și organizatorul evenimentului privat, să se prezinte la sediile acestor instituţii, pentru a se asigura o investigare completă și conformă cu reglementările legale”.

Editor : Ana Petrescu

