După ninsorile din ultimele zile, polițiștii de la Brigada Rutieră București au ieșit în stradă pentru a-i depista pe șoferii care fac drifturi sau conduc agresiv, dar și pe cei care nu au mașinile echipate corespunzător. În doar câteva ore, au fost date amenzi în valoare de 63.000 de lei și 29 șoferi au rămas fără permisele de conducere.

„Având în vedere avertizările meteorologice emise pentru Municipiul Bucureşti, pentru prevenirea producerii accidentelor de circulaţie şi impunerea respectării normelor rutiere, în noaptea de 21/22 februarie a.c., poliţiştii Brigăzii Rutiere au desfăşurat o acţiune tematică în mai multe zone de interes operativ aflate pe raza de competenţă. Activităţile de control în trafic au vizat în principal verificarea conducătorilor auto care adoptă un comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice. În acest context, au fost aplicate 65 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de aproximativ 63.400 lei şi întocmite 2 dosare penale pentru conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat”, anunţă Brigada de Poliţie Rutieră a Capitalei.

Oamenii legi au reținut 29 de permise de conducere, după ce 19 șoferi au adoptat un comportament agresiv, prin aceea că au realizat intenţionat un derapaj controlat în vederea întoarcerii sau rotirii vehiculului - “drifturi”. De asemenea, 5 șoferi nu au respectat culoarea roșie a semaforului. Alte două permise au fost reținute pentru infracțiuni, în timp ce trei pentru alte contravenții.

Totodată, au fost reţinute 18 certificate de înmatriculare pentru deficienţele tehnice constatate şi retrase 2 seturi de plăcuţe cu numărul de înmatriculare.

Drifturi în Capitală

Polițiștii Brigăzii Rutiere de pe raza Sectorului 3 au depistat, duminică, în jurul orei 00:20, un tânăr în vârstă de 23 de ani care realiza intenționat un derapaj controlat al vehiculului. Conducătorul autovehicului a fost sancţionat cu amendă în valoare de 810 lei, iar ca măsură complementară i-a fost suspendat permisul de conducere pentru 30 de zile.

Un alt tânăr de 21 de ani a fost depistat în parcarea unui centru comercial din sectorul 6, în timp ce a adoptat un comportament agresiv, prin realizarea intenţionată a unui deparaj controlat al vehiculului. Tânărul a fost amendat cu suma de 810 lei și i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru 30 de zile.

De asemenea, un bărbat de 58 de ani a fost depistat, în Piața Constituției, având efectuate modificări constructive neomologate ce nu concordă cu datele tehnice, respectiv are montate mai puţine locuri faţă de numărul de locuri prevăzute în cartea de identitate a vehiculului. Totodată, are montate în interior accesorii tip "Bar" neomologate şi sistem de lumini neconforme.

Conducătorul autovehiculului a fost sancţionat cu amendă în valoare de 1215 lei, fiind dispusă măsura reţinerii certificatului de înmatriculare şi retragerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare până la remedierea deficienţelor constatate.

