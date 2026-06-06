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Video Amenzi uriașe date de ANPC după ce a descoperit zeci de nereguli în numeroase locuri de agrement pentru copii. Principalele probleme

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Inspectorii ANPC au aplicat amenzi pentru zeci de operatori economici FOTO ANPC

Inspectorii de la Protecția Consumatorului au aplicat amenzi de peste 3,6 milioane de lei după de au descoperit nereguli grave în mai multe spații de agrement pentru copii. Potrivit ANPC, au fost verificați peste 1.300 de operatori economici.

 

În contextul Zilei Internaționale a Copilului, comisarii ANPC au verificat peste 1.300 de operatori economici, inclusiv mai mult de 180 de spații de agrement. Potrivit unui comunicat, în urma controalelor, ANPC a aplicat 817 amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 3,6 milioane de lei și 612 avertismente. 

Totodată, inspectorii au scos de la vânzare produse în valoare de 157.000 de lei și au suspendat prestarea  serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 28 de operatori economimci.

Printre cele mai frecvente probleme identificate de comisarii ANPC s-au numărat:

  •  funcționarea unor spații fără autorizațiile necesare;
  •  depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
  •  comercializarea de produse fără elemente de identificare și trasabilitate;
  •  fructe și legume depreciate, fără indicarea țării de origine;
  •  ouă cu fisuri și impurități; 
  • igienă necorespunzătoare în blocurile alimentare.

În cazul spațiilor de agrement, inspectorii au descoperit:

  •  lipsa informațiilor privind limitele de vârstă și înălțime pentru accesul la anumite activități;
  •  echipamente cu grad avansat de uzură;
  •  elemente metalice nesecurizate la tobogane;
  •  echipamente gonflabile ancorate necorespunzător;
  •  cabluri electrice neizolate și alte deficiențe care puteau pune în pericol siguranța copiilor.

Editor : I.B.

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