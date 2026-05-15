ANAF lansează aplicația prin care românii pot verifică dacă au primit bon fiscal corect. Ce este „iBon” și cum funcționează

Aplicația „iBon" ANAF. Foto Getty Images
Aplicația „iBon”, destinată verificării bonurilor fiscale

Ministerul Finanțelor și ANAF lansează, din 18 mai, aplicația mobilă „iBon”, prin care românii vor putea verifica dacă bonurile fiscale primite de la comercianți au fost emise corect. Disponibilă gratuit pentru dispozitivele Android și iOS, soluția digitală permite scanarea documentelor prin fotografiere, validarea automată a datelor în sistemul ANAF și transmiterea de sesizări privind eventuale nereguli. Autoritățile susțin că noul instrument face parte din procesul de digitalizare a serviciilor publice și are ca obiectiv reducerea evaziunii și creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor.

Noua platformă ar putea transforma telefonul mobil într-un instrument rapid de verificare pentru consumatori, dar și într-o sursă suplimentară de informații pentru ANAF în identificarea neregulilor din comerț.

Ministerul Finanțelor și ANAF lansează „iBon”, o aplicație gratuită pentru telefonul mobil care le va permite utilizatorilor să verifice rapid dacă un bon fiscal a fost emis corect. Versiunea 1.0 a aplicației va fi disponibilă pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare IOS și Android și va putea fi descărcată din magazinele oficiale de aplicații mobile Google Play și App Store începând cu dată de 18.05.2026.

Verificarea se realizează prin fotografierea bonului fiscal, iar informațiile sunt preluate automat în aplicație și comparate ulterior cu datele existente în sistemul ANAF.

  • Totodată, pe site-ul www.anaf.ro, în secțiunea dedicată proiectelor de digitalizare derulate la nivelul agenției, vor fi publicate instrucțiunile de utilizare a aplicației, pentru sprijinirea utilizatorilor în parcurgerea pașilor necesari verificării bonurilor fiscale.

Principalele funcționalități disponibile în versiunea 1 a aplicației „iBon” sunt:

  • Scanarea bonurilor fiscale care au un ID înscris;
  • Încărcarea de fotografii ale bonurilor fiscale operate direct din aplicație;
  • Introducerea manuală a datelor bonurilor fiscale pentru bonurile greu lizibile;
  • Transmiterea de sesizări către ANAF: utilizatorii vor avea posibilitatea să selecteze următoarele subiecte: „Nu am putut plăti cu cardul”, „Nu am putut identifica pe bon elementele minimale necesare interogării manuale”, „Nu am primit bon fiscal”.

Aplicația „iBon” nu își propune să încurajeze formularea de sesizări pentru care există mecanisme dedicate la nivelul portalului ANAF, ci să ofere cetățenilor un instrument de informare și verificare facil, cu scopul promovării conformării voluntare și a unui comportament fiscal corect. În situațiile în care, prin intermediul aplicației, sunt transmise sesizări privind aspecte cu potențial risc fiscal, acestea sunt analizate, iar resursele necesare verificărilor specifice sunt prioritizate în vederea prevenirii, descoperirii și combaterii fraudelor și evaziunii fiscale.

Având în vedere faptul că aplicația se va află în perioada de lansare inițială, utilizatorii pot să trimitã feedback atât pentru îmbunătățirea funcționalităților, cât și pentru corectarea erorilor care pot apărea în această etapă, utilizând formularul de contact - secțiunea IT, disponibil pe site-ul ANAF. Ulterior, în faza a doua de dezvoltare a aplicației, programată pentru semestrul al II-lea al acestui an, utilizatorii vor beneficia și de un sistem de bonusare pentru bonurile scanate/verificate și pentru sesizările transmise prin aplicație.

