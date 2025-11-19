Analize și servicii medicale gratuite la care toți românii pot avea acces, inclusiv neasigurații. Consultații decontate de stat

În România, sistemul public de sănătate asigură tuturor cetățenilor acces gratuit la prevenție medicală, indiferent dacă sunt sau nu asigurați. Serviciile se acordă prin intermediul medicului de familie, care poate evalua starea de sănătate a pacientului și poate elibera bilete de trimitere pentru investigațiile necesare, precum analize de sânge, teste de screening pentru diverse afecțiuni și, după caz, ecografii sau alte investigații imagistice.

În ultimii ani, cadrul legal privind accesul persoanelor neasigurate la servicii medicale s-a modificat semnificativ, în special în zona de prevenție și depistare precoce a bolilor grave. Conform reglementărilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), românii neasigurați pot beneficia de anumite consultații, analize și investigații, chiar dacă nu plătesc contribuția la sănătate. Totuși, accesul lor nu este identic cu cel al persoanelor asigurate, iar unele servicii sunt acordate doar în condiții specifice.

Servicii medicale gratuite la care au acces toți românii, inclusiv persoanele neasigurate

Orice adult se poate prezenta la medicul de familie pentru consultații preventive. Asigurarea medicală nu este obligatorie. Consultațiile de prevenție ajută la depistarea timpurie a afecțiunilor cardiovasculare, a diabetului, a cancerului și a altor boli cronice. În funcție de vârstă și de riscurile identificate, medicul de familie poate elibera bilete de trimitere pentru efectuarea analizelor gratuite.

Orice persoană neasigurată în sistemul de sănătate poate beneficia de servicii de prevenție, de depistare și confirmare a afecțiunii oncologice, decontate de sistemul asigurărilor sociale, dacă urmează câțiva pași precum:

Se înscrie pe lista de pacienți a unui medic de familie, la alegerea sa (Dacă a avut un medic de familie când a fost persoană asigurată, se poate reînscrie la acesta);

Se programează și se prezintă la o consultație de prevenție la medicul respectiv. Consultațiile de prevenție pentru persoanele neasigurate se acordă pe grupe de vârstă, fiind decontate de casa de asigurări de sănătate astfel:

două consultații pe an pentru persoanele cu vârsta între 18 și 39 ani;

până la trei consultații pe an pentru persoanele peste 40 de ani care nu sunt în evidența medicului de familie cu alte afecțiuni cronice;

până la două consultații pe an pentru persoanele de peste 40 de ani care sunt în evidența medicului de familie cu afecțiuni cronice.

Medicul de familie va evalua riscul ca pacientul să aibă o boală ascunsă, fără simptome. În funcție de evaluare, medicul poate decide să trimită pacientul la analize medicale de prevenție gratuite și îi va înmâna acestuia un bilet de trimitere (formular dedicat, marcat cu PREV 1, PREV 2, PREV 3...7. Unde PREV = prevenție).

Dacă la oricare din consultații medicul de familie va avea suspiciunea că pacientul are o formă de cancer (boală oncologică), pentru confirmarea sau infirmarea suspiciunii îl va putea trimite, după caz:

să efectueze analize medicale gratuite, radiografii, ecografii, ale căror rezultate vor fi apoi interpretate de medicul de familie;

să fie consultat ambulatoriu de un medic specialist;

să fie internat în regim de spitalizare de zi.

Biletele de trimitere pentru cazurile suspecte oncologic vor fi marcate cu inițialele SO.

Analize de laborator pentru prevenție

Copii cu vârsta între 2 - 5 ani inclusiv - bilet de trimitere (formular dedicat, marcat cu PREV 1):

Pentru screening-ul anemiei: hemoleucograma completă, - feritină b;

Pentru screening-ul rahitismului: - Calciu seric total - Calciu ionic seric - Fosfor - Fosfatază alcalină.

Copii cu vârsta între 6 - 9 ani inclusiv - bilet de trimitere (formular dedicat, marcat cu PREV 2)

Pentru screening-ul sindromului dismetabolic pentru copii cu indicele de masă corporală (IMC) peste percentila 85, pentru aceeaşi vârstă, sex şi înălţime sau la cei cu istoric de hipercolesterolemie familială:

Proteine totale serice; LDL colesterol;

Trigliceride serice; Glicemie a jeun;

TGP; TGO (analiza care evaluează funcția hepatică și musculară, TGP fiind mai specifică ficatului, în timp ce TGO se găsește și în alte organe, cum ar fi inima și mușchii);

TSH (test care evaluează funcția glandei tiroide); FT4 (analiză care măsoară nivelul de hormon tiroidian activ din sânge);

Copii cu vârsta între 10 - 17 ani inclusiv - bilet de trimitere (formular dedicat, marcat cu PREV 3) - Profilaxia sindromului dismetabolic pentru indice de masă corporală (IMC) peste percentila 85 pentru aceeaşi vârstă, sex şi înălţime sau la cei cu istoric de hipercolesterolemie familială:

LDL colesterol; Trigliceride serice;

Glicemie a jeun; TGP - TGO - TSH - FT4 2.

Screening BTS, după începerea vieţii sexuale: VDRL sau RPR 3 (teste de screening nespecifice pentru sifilis, una dintre bolile cu transmitere sexuală/ BTS);

Screening-ul anemiei pentru persoane de sex feminin: Hemoleucograma completă; Feritină;

Analize de laborator pentru prevenție pentru adultul asimptomatic cu vârsta între 18 - 39 de ani:

Hemoleucogramă completă;

Proteina C reactivă, Glicemie a jeun, Colesterol seric total - LDL colesterol;

Creatinina serică cu determinarea ratei de filtrare glomerulară estimată – RFGe;

TGO - TGP;

VDRL sau RPR;

Examen microscopic al secreţiei vaginale la femeile active sexual;

Testare HPV conform metodologiei de screening pentru cancerul de col uterin, aprobată prin ordin al ministrului sănătății;

Pentru femei la risc înalt, cu vârsta cuprinsă între 30 şi 39 de ani inclusiv, ecografie de sân şi mamografie 2D, anual;

Analize de laborator pentru prevenție pentru adultul de 40 de ani și peste:

Hemoleucogramă completă;

Proteina C reactivă; Glicemie a jeun; Colesterol seric total - LDL colesterol;

Creatinina serică cu determinarea ratei de filtrare glomerulară estimată;

RFGe - TGO - TGP;

Determinarea raportului albumină/creatinină în urină (RACU);

Examen microscopic al secreției vaginale la femeile active sexual;

Testare HPV conform metodologiei de screening pentru cancerul de col uterin, aprobată prin ordin al ministrului sănătății;

Test imunologic cantitativ pentru depistarea hemoragiilor oculte în materiile fecale, pentru femei și bărbați, începând cu vârsta de 50 de ani, până la vârsta de 74 de ani, inclusiv, o dată la 2 ani, conform metodologiei de screening pentru cancerul colorectal, aprobată prin ordin al ministrului sănătății;

Pentru femei la risc înalt, cu vârsta cuprinsă între 40 şi 49 de ani inclusiv, ecografie de sân și mamografie 2D, anual, conform metodologiei de screening pentru cancerul de sân, aprobată prin ordin al ministrului sănătății;

Pentru femei, începând cu vârsta de 50 de ani până la vârsta de 69 de ani inclusiv, mamografie 2D, o dată la 2 ani, conform metodologiei de screening pentru cancerul de sân, aprobată prin ordin al ministrului sănătății;

TSH și FT4 la femei;

Pentru bărbați, PSA (antigenul specific prostatic), începând cu vârsta de 50 de ani, o dată la 3 ani.

Pentru persoanele de peste 60 de ani, la analizele enumerate mai sus se adaugă investigația DXA.

Medicul de familie poate recomanda una, mai multe sau toate investigațiile din pachetul de prevenție, în urma consultației.

Persoanele neasigurate pot beneficia de următoarele servicii medicale gratuite:

urgențe medicale;

servicii pentru supravegherea și depistarea bolilor cu potențial endemo-epidemic;

consultații pentru supravegherea evoluției sarcinii și lăuziei;

consultații pentru depistarea afecțiunilor oncologice;

proceduri diagnostic pentru depistarea afecțiunilor oncologice precum și servicii medicale în scop diagnostic - caz, acordate inclusiv prin asistență medicală mobilă - pentru depistarea precoce a cancerului mamar și de col uterin.

Acestea se pot prezenta direct la medicul specialist pentru a beneficia de aceste servicii, fără a fi nevoie de bilet de trimitere

Pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie, medicul specialist din ambulatoriu va putea acorda pacientului persoană neasigurată consultații pentru depistarea afecțiunilor oncologice (se decontează maximum două consultaţii/trimestru/persoană, prezentarea la a doua consultație făcându-se direct, fără alt bilet de trimitere).

De asemenea, medicul specialist va putea efectua proceduri diagnostice și servicii medicale în scop diagnostic - caz. După caz, medicul specialist va putea elibera pacientului bilete de trimitere (marcate SO), pentru:

un alt medic specialist;

analize de laborator, radiografii, ecografii;

spitalizare de zi.

Pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la specialistul din ambulatoriu (marcate SO), în spitalizare de zi se va efectua:

diagnosticarea afecțiunii oncologice;

evaluarea extensiei tumorale;

evaluarea statusului clinico-biologic al pacientului cu afecțiune oncologică.

Se recomandă ca aceste servicii să fie efectuate în maximum 28 de zile de la deschiderea primei foi de spitalizare de zi. Tot în spital se pot efectua și servicii medicale în scop diagnostic-caz pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin si a cancerului de sân.

După confirmarea diagnosticului de boală oncologică, pacientul neasigurat va putea fi inclus în Programul național de oncologie și, dacă nu are nicio sursă de venit, după includerea în program va putea deveni persoană asigurată fără plata contribuției, până la vindecarea respectivei afecţiuni. (Sursa: CNAS)

