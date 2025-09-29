Anchetă a polițiștilor la Constanța după ce un elev de clasa a III-a ar fi fost mușcat în zona genitală de un coleg

Poliţiştii fac verificări după ce au fost sesizaţi, luni, că un elev de clasa a treia de la o şcoală gimnazială din municipiul Constanţa a ajuns la spital după ce ar fi fost muşcat de către un coleg de zona genitală. Conform Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, încă nu se cunosc împrejurările producerii incidentului.

„La data de 29 septembrie a.c., în jurul orei 15.00, poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Constanţa au fost sesizaţi cu privire la un incident în urma căruia un minor a necesitat îngrijiri medicale. La acest moment se efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul şi pentru luarea măsurilor legale care se impun”, a informat IPJ.

Potrivit primelor verificări, învăţătoarea a chemat-o pe mama elevului după ce, în timpul orei de curs, acesta a acuzat dureri în zona genitală pentru că ar fi fost muşcat de un coleg. Minorul a fost dus la spital pentru a fi examinat medical.

Editor : B.E.