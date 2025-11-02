Live TV

Anchetă epidemiologică la 2 hoteluri din Băile Felix, după ce peste 20 de copii s-au simțit rău și 3 au ajuns la spital cu vărsături

Direcția de Sănătate Publică Bihor a demarat o anchetă epidemiologică la două hoteluri din Băile Felix, după ce peste 20 de copii cazați în acestea s-au simțit rău. Trei dintre ei au ajuns la spital. Copiii participau la o tabără sportivă.

Inspectorii de la Direcția de Sănătate Publică din Bihor vor să afle din ce cauză s-au îmbolnăvit copiii. Zeci de elevi din nouă județe din țară au participat în această săptămână, cât a fost vacanță, la un turneu de fotbal și au fost cazați la două hoteluri din stațiunea Băile Felix.

Într-una din zile au mâncat ciorbă țărănească și pulpe de pui cu cous-cous, după care peste 20 de copii s-au simțit rău. Copii cu vârste între 10 și 14 ani, iar trei dintre ei au ajuns la unitatea de primiri urgențe, având nevoie de îngrijiri de specialitate.

După acest incident, părinții și-au luat copiii acasă și nu i-au mai lăsat în hotelurile respective. Acum medicii de la DSP Bihor cauza îmbolnăvirilor care nu e cunoscută cu exactitate, însă iau în calcul și o cauză virală.

O situație alarmantă a fost semnalată în stațiunea Băile Felix, unde zeci de copii participanți la un turneu național de fotbal s-au confruntat cu simptome digestive severe — vărsături, dureri abdominale și diaree. Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bihor a declanșat o anchetă epidemiologică amplă, vizând două hoteluri unde au fost cazați micii sportivi.

