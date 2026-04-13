La Brăila a fost declanșată o anchetă, după ce doi polițiști au fost surprinși într-o înregistrare video în timp ce ascultau manele în autospeciala de serviciu, în timpul programului.

Cei doi polițiști s-au filmat îmbrăcați în uniformă și în autospecială MAI, distrâdu-se pe ritmuri de manele.

Unul dintre ei spune foarte vesel că abia așteaptă ca permisele să vină la el.

Filmulețul a apărut pe rețelele sociale și a stârnit un val de reacții în rândul internauților. Unii s-au întrebat dacă cei doi mai lucrează în Ministerul Afacerilor Interne.

Alții s-au întrebat de ce nu poartă centură de siguranță sau dacă nevestele lor știu cu ce se ocupă.

Acum, cei doi sunt anchetați de colegilor de la Poliția Brăila și, în funcție de rezultatul cercetărilor, vor fi luate măsurile legale.

