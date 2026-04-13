Video Anchetă în Brăila după ce doi polițiști s-au filmat dansând pe manele în autospeciala MAI, în timpul programului

La Brăila a fost declanșată o anchetă, după ce doi polițiști au fost surprinși într-o înregistrare video în timp ce ascultau manele în autospeciala de serviciu, în timpul programului.

Cei doi polițiști s-au filmat îmbrăcați în uniformă și în autospecială MAI, distrâdu-se pe ritmuri de manele.

Unul dintre ei spune foarte vesel că abia așteaptă ca permisele să vină la el.

Filmulețul a apărut pe rețelele sociale și a stârnit un val de reacții în rândul internauților. Unii s-au întrebat dacă cei doi mai lucrează în Ministerul Afacerilor Interne.

Alții s-au întrebat de ce nu poartă centură de siguranță sau dacă nevestele lor știu cu ce se ocupă.

Acum, cei doi sunt anchetați de colegilor de la Poliția Brăila și, în funcție de rezultatul cercetărilor, vor fi luate măsurile legale.

Partenerii noștri
Pe Roz
Totul se schimbă pe 14 aprilie 2026. Zodiile ale căror vieți vor fi influențate complet de energia numărului...
Cancan
Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în urmă cu puțin timp. S-a scris istorie cu un RECORD incredibil
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat în ultimele secunde înainte de accidentul mortal de la Snagov, unde doi tineri și-au pierdut...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Românii ar putea scăpa de chinul copiilor după cartea de identitate. Debirocratizare sub amenințarea amenzii
Adevărul
Cine câștigă și cine pierde după alegerile istorice din Ungaria: Trump și Putin rămân fără cel mai important...
Playtech
Cum ai putea lua pensie dacă faci muncă în gospodărie. Tipurile de activități pentru care primești bani
Digi FM
Momentul în care un bărbat sare pe geam ca să scape dintr-o ceartă cu iubita lui. Imaginile fac furori pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A venit "nota de plată" pentru Gigi Becali, după ce a dat radarul peste cap și i-a certat pe polițiști
Pro FM
Phil Collins, apariție rară alături de fiul lui cel mic. Matthew are 21 de ani și este fotbalist în Austria
Film Now
Nicole Kidman și Jamie Lee Curtis au legat o prietenie profundă la filmările pentru „Scarpetta”. „Ea are...
Adevarul
Castelul din Carpați, redescoperit pe un traseu spectaculos. Misterele cetății Colț, părăsită de secole la...
Newsweek
Venituri nepermanente ignorate la pensie. Pensionarii trebuie să refacă adeverințele contra unei sume mari
Digi FM
Cum păstrezi corect mâncarea de Paște. Greșelile care îți pot strica preparatele în doar câteva ore
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
James Cameron crede că AI ar putea duce la o apocalipsă provocată de roboți, ca cea din „Terminator 2”
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...