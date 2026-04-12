Anchetă în Mureș după vandalizarea Cimitirului Evreiesc din Reghin. 14 monumente funerare, răsturnate

Poliţiştii din Mureş au declanșat o anchetă după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 14 monumente funerare din Cimitirul Evreiesc din municipiul Reghin au fost dislocate, fiind vizată infracţiunea de profanare de morminte.

„La data de 12 aprilie 2026, în jurul orei 11:30, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Reghin au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că mai multe monumente funerare din Cimitirul Evreiesc, din municipiul Reghin, ar fi fost răsturnate”, anunţă duminică IPJ Mureş, scrie News.ro.



În baza sesizării, a fost constituită o echipă operativă de cercetare, iar în urma deplasării la faţa locului şi a verificărilor efectuate, s-a stabilit că, în noaptea de 11/12 aprilie 2026, persoane necunoscute ar fi pătruns în incinta cimitirului, unde ar fi dislocat monumentele funerare aferente unui număr de 14 morminte.



Din verificările efectuate a reieşit faptul că monumentele nu au suferit distrugeri.



Poliţiştii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale Reghin, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin, continuă cercetările în vederea identificării persoanelor implicate şi luării măsurilor legale, pentru săvârşirea infracţiunii de „profanarea de cadavre sau morminte”.

