Anchetă în Prahova după ce un stâlp s-a prăbușit și a lovit o femeie pe o stradă în Azuga

Poliţiştii din Prahova fac verificări după ce un stâlp de electricitate a căzut şi a rănit o femeie care trecea pe stradă, la Azuga. Incidentul s-a produs în timp ce mai mulţi muncitori lucrau la înlocuirea cablurilor. Femeia a fost transportată la spital.

Evenimentul a avut loc pe strada Victoriei din oraşul Azuga, scrie News.ro.

„Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că mai multe persoane, angajaţi ai unei societăţi, ar fi desfăşurat lucrări specifice de intervenţie asupra infrastructurii de susţinere a cablurilor de electricitate, respectiv activităţi de demontare şi înlocuire a unor cabluri, împrejurare în care unul dintre stâlpi s-ar fi înclinat şi ulterior s-ar fi prăbuşit la nivelul solului, surprinzând şi accidentând o femeie în vârstă de 67 de ani, din oraşul Azuga, care se deplasa regulamentar pe trotuarul pietonal”, a informat, miercuri, IPJ Prahova.

Femeia a fost preluată de un echipaj al serviciului de ambulanţă şi transportată la unitatea medicală, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Poliţiştii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt, a împrejurărilor producerii incidentului, precum şi pentru dispunerea măsurilor legale ce se impun.

