Anchetă penală la Craiova după moartea unui nou-născut într-o clinică privată. Tatăl acuză conduita personalului

Polițiștii din Dolj au deschis o anchetă penală după ce un nou-născut a murit la o clinică medicală din Craiova. Cazul a fost reclamat de tatăl copilului, care acuză o conduită medicală necorespunzătoare din partea personalului unității sanitare, informează News.ro.

Potrivit reprezentanților Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj, sesizarea a fost făcută în cursul zilei de 12 ianuarie.

„În cursul zilei de ieri, 12 ianuarie, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Dolj au fost sesizaţi prin plângere, de către un bărbat de 32 de ani, din municipiul Craiova, în care acesta reclamă o conduită medicală necorespunzătoare a personalului din cadrul unei clinici medicale din Craiova, în acordarea asistenţei medicale de specialitate, care ar fi condus la decesul unui nou-născut”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

În urma sesizării, polițiștii au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs decesul.

Totodată, în cauză urmează să fie efectuată o expertiză medico-legală, care va stabili cu exactitate cauza morții nou-născutului.

Autoritățile precizează că ancheta este în desfășurare.

Editor : Ș.A.