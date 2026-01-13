Live TV

Anchetă penală la Craiova după moartea unui nou-născut într-o clinică privată. Tatăl acuză conduita personalului

Data actualizării: Data publicării:
masina politie lumini noapte seara
Foto care are un caracter ilustrativ. Getty Images

Polițiștii din Dolj au deschis o anchetă penală după ce un nou-născut a murit la o clinică medicală din Craiova. Cazul a fost reclamat de tatăl copilului, care acuză o conduită medicală necorespunzătoare din partea personalului unității sanitare, informează News.ro.

Potrivit reprezentanților Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj, sesizarea a fost făcută în cursul zilei de 12 ianuarie.

„În cursul zilei de ieri, 12 ianuarie, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Dolj au fost sesizaţi prin plângere, de către un bărbat de 32 de ani, din municipiul Craiova, în care acesta reclamă o conduită medicală necorespunzătoare a personalului din cadrul unei clinici medicale din Craiova, în acordarea asistenţei medicale de specialitate, care ar fi condus la decesul unui nou-născut”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

În urma sesizării, polițiștii au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs decesul.

Totodată, în cauză urmează să fie efectuată o expertiză medico-legală, care va stabili cu exactitate cauza morții nou-născutului.

Autoritățile precizează că ancheta este în desfășurare.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
powell si trump
1
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
Rep. Jeff Landry
2
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
3
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Oana Gheorghiu:
4
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de...
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
5
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
"Ce zice băiatul tau când vede asemenea poze?" Diana Munteanu, în costum de baie în zăpadă
Digi Sport
"Ce zice băiatul tau când vede asemenea poze?" Diana Munteanu, în costum de baie în zăpadă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
maimuta zoo iarna
Gerul, greu de suportat și de animalele de la zoo. Cum sunt protejate de frigul extrem: „Cele mai sensibile sunt maimuțele”
fata cu telefon mobil in mana
Cum a fost salvată o femeie din Craiova, agresată de soț, de un mesaj dat pe rețelele sociale. Bărbatul a fost reținut de polițiști
IMPOZITE
Impozitele pe locuințe au crescut cu 80% la Craiova în 2026, după modificarea Codului Fiscal
pietre cazute pe drum
Căderi de pietre pe DN 57. Intervin echipaje ale Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
Craiovenii au rămas fără căldură din cauza unei avarii. Olguţa Vasilescu: Electrocentrale Craiova are probleme serioase
Recomandările redacţiei
FED INVITAT ORA 13 130126_20128
Mărturia unei tinere despre abuzurile poliției islamice din Iran. „Te...
maia sandu
Maia Sandu, acuzată de trădare. Socialiștii lui Igor Dodon cer...
taxe si impozite
Oana Gheorghiu, despre majorarea taxelor și impozitelor locale: „E...
Viktor Orban
Președintele Ungariei a stabilit data alegerilor care ar putea pune...
Ultimele știri
Primarul din Cernavodă a fost condamnat la patru ani de închisoare. Decizia este definitivă
Întâlnirea SUA - Groenlanda - Danemarca: vicepreședintele JD Vance va găzdui discuțiile la Casa Albă. „Să ne privim în ochi”
Zelenski, într-o postare în persană referitoare la Iran: „Un regim care a provocat atâta rău, inclusiv Ucrainei și altor țări”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vanessa Williams recunoaște că după 60 de ani a început să folosească injecții de slăbit: Vreau să arăt bine...
Cancan
Cum arată acum Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii. E transformată total!
Fanatik.ro
„Așteptăm să murim ca la Rahova?” Bucureșteni disperați că trebuie să stea în frig în case, pe timp geros...
editiadedimineata.ro
Tăcere forțată: cum folosește Iranul blackout-ul digital pentru a controla presa, pe fondul protestelor
Fanatik.ro
E vestea începutului de an! Peste 1 milion de români sunt vizați direct: „Va asigura 1 la sută din PIB-ul...
Adevărul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din...
Playtech
Rovinieta în 2026 – cât plătești taxa de drum în noul an în România, cât sunt amenzile dacă ai uitat de ea
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Anunțul făcut de Ilie Bolojan, după întâlnirea de la Palatul Victoria: "Guvernul va susţine organizarea...
Pro FM
Blanket, apariție rară într-un moment tensionat pentru familia sa. Cum a fost surprins fiul lui Michael...
Film Now
De la favorită la controversată. Amanda Seyfried, criticată dur după momentul tensionat de la Globurile de...
Adevarul
Macron insistă să negocieze cu Putin. Cum ar trebui decriptat la București planul Franței: „E liderul de care...
Newsweek
Modificările la pensiile militare duc la „dezertatea” a 23.000 de angajați. „Sistemul de apărare va colapsa”
Digi FM
Fratele lui Jeffrey Epstein susține că un nou raport de autopsie va demonstra că acesta a fost ucis: "De ce...
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Priviri complice și gesturi tandre chiar pe covorul roșu. Mila Kunis și Ashton Kutcher, în centrul atenției...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...