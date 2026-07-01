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Foto ANM: Cod roșu în Cluj și Cod portocaliu de furtuni în mai multe regiuni. Vijelii, grindină și ploi torențiale în următoarele ore

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nori de furtuna
Avertizare meteo de furtuni. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Cod portocaliu pentru Constanța și Tulcea Cod portocaliu de furtuni puternice în mai multe regiuni Cod galben de instabilitate atmosferică O nouă avertizare Cod galben pentru întreaga țară Cod galben de caniculă pentru mai multe regiuni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o serie de avertizări de vreme severă, de la Cod galben și Cod portocaliu până la un Cod roșu pentru județul Cluj, unde sunt așteptate averse torențiale și descărcări electrice. În același timp, meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică va afecta cea mai mare parte a țării în următoarele 48 de ore, iar în unele regiuni va persista și valul de căldură.

Cel mai ridicat nivel de avertizare, Cod roșu, este valabil miercuri, până la ora 17:15, în localitățile Poieni, Mărgău, Săcuieu și Beliș din județul Cluj. În aceste zone sunt prognozate averse torențiale ce vor acumula peste 30-35 l/mp, însoțite de frecvente descărcări electrice. ANM precizează că în ultima oră s-au înregistrat deja cantități de precipitații cuprinse între 25 și 35 l/mp.

Cod portocaliu pentru Constanța și Tulcea

Tot miercuri, între orele 15:55 și 17:00, este în vigoare un Cod portocaliu pentru localități din județele Constanța și Tulcea. Sunt vizate Hârșova, Ciobanu, Crucea, Ghindărești, Topalu, Gârliciu, Saraiu, Horia și Vulturu din județul Constanța, precum și Casimcea și Dăeni din județul Tulcea. Meteorologii anunță averse torențiale ce vor cumula 35-40 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul de 1-3 cm, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului cu rafale de 55-70 km/h.

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Cod portocaliu de furtuni puternice în mai multe regiuni

De asemenea, ANM a emis un Cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, valabil de miercuri, ora 15:00, până joi, ora 06:00. Avertizarea vizează Banatul, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpații Occidentali și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali. În aceste regiuni sunt așteptate vijelii puternice, cu rafale de 70-90 km/h și izolat de peste 100 km/h, averse torențiale, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, cu diametrul de 2-5 cm, frecvente descărcări electrice și cantități de apă de 25-40 l/mp, care pe arii restrânse pot depăși 50-60 l/mp.

cod portocaliu anm
Foto: ANM

Cod galben de instabilitate atmosferică

Sub Cod galben, în intervalul 1 iulie, ora 10:00 - 2 iulie, ora 10:00, se află Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, precum și Carpații Meridionali, Occidentali și de Curbură. În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h, izolat de peste 80 km/h, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp și, local, vor depăși 30-40 l/mp. Meteorologii precizează că astfel de fenomene se vor produce pe arii restrânse și în restul teritoriului.

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O nouă avertizare Cod galben pentru întreaga țară

O nouă avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică va intra în vigoare joi, 2 iulie, la ora 10:00, și va fi valabilă până vineri, 3 iulie, la ora 10:00, pentru întreaga țară. Sunt prognozate averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h, izolat de peste 80 km/h, precum și grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp și, local, de peste 30-40 l/mp.

cod galben ANM
Foto: ANM

Cod galben de caniculă pentru mai multe regiuni

Tot pentru ziua de joi, între orele 10:00 și 21:00, ANM a emis un Cod galben de caniculă pentru Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei. În aceste regiuni valul de căldură va persista, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 34 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

Editor : Ana Petrescu

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