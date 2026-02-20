ANM: Urmează o lună mai caldă decât normalul perioadei, dar cu un episod de ninsoare la București în aceste zile

Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi peste normal în aproape toată țara până la finalul lunii martie, cu precipitații în general apropiate de media perioadei. În schimb, la București urmează câteva zile de iarnă, cu ninsori, precipitații mixte și temperaturi sub normal.

Estimările vizează media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate prin acest tip de produs.

Vreme mai caldă decât normalul perioadei, în următoarele 4 săptămâni

Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării, cu o abatere pozitivă mai accentuată în regiunile vestice și sud-vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în sud, local excedentar în nord, iar în rest apropiat de normal.

Săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026

Temperaturile medii vor fi peste cele normale în toate regiunile, în special în jumătatea vestică a teritoriului. Cantitățile de precipitații vor fi situate, în general, în jurul valorilor normale pentru acest interval.

Săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiată de normal. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026

Mediile termice vor fi situate ușor peste cele normale pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi, în toate regiunile, apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Prognoza specială pentru București

Vineri dimineață cerul va fi variabil, vântul slab, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 4 grade, cu minime între -7 și -5 grade.

În perioada 20 februarie, ora 08:00 – 21 februarie, ora 08:00, cerul se va înnora treptat și vor fi precipitații, inițial sub formă de ploaie, apoi lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări seara și noaptea, cu viteze de 50–55 km/h. Maximele vor fi de 2–4 grade, iar minimele de -3…-2 grade.

În intervalul 21 februarie, ora 08:00 – 22 februarie, ora 10:00, vremea va deveni deosebit de rece. Va ninge, iar vântul va prezenta intensificări temporare, cu viteze de 40–45 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -3 și -1 grad, iar cele minime între -5 și -3 grade.

Pentru municipiul București este în vigoare o informare meteorologică valabilă în intervalul 19 februarie, ora 10:00 – 22 februarie, ora 10:00, ce vizează precipitații moderate cantitativ, depunerea unui strat de zăpadă, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii.

ANM precizează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, mesajele vor fi actualizate, inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

