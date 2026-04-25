Amenzi de peste 4 milioane de lei la comercianți de pește. Inspectorii ANPC au descoperit marfă alterată și condiții insalubre

Peşte alterat şi condiţii improprii Probleme grave de igienă

Amenzi de peste 4,17 milioane de lei au fost aplicate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) în urma unor controale desfăşurate la nivel naţional, în special la comercianţi de peşte. În doar patru zile, comisarii au sancţionat sute de operatori economici pentru nereguli privind calitatea produselor şi condiţiile de comercializare.

Au fost verificaţi peste 1.300 de operatori economici, în perioada 20–24 aprilie.

„În cadrul acţiunilor de control, au fost constatate neconformităţi, cu precădere la produsele cu grad ridicat de perisabilitate, precum cele pescăreşti. În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformităţi, pentru care au fost aplicate următoarele sancţiuni şi măsuri: 869 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 4,17 milioane de lei; 611 de avertismente; oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 110.000 de lei; oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 400.000 de lei; oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 18 operatori economici”, precizează ANPC, pe pagina de Facebook.

Peşte alterat şi condiţii improprii

Printre neregulile constatate se numără peşte comercializat ca fiind proaspăt, dar cu miros şi aspect modificate, precum şi peşte congelat degradat din punct de vedere calitativ.

Comisarii au mai descoperit operatori economici care efectuau operaţiuni de feliere, porţionare şi filetare fără autorizaţie, expuneau peştele lângă produse de cofetărie congelate sau îl vindeau fără elemente de identificare şi caracterizare.

Probleme grave de igienă

Inspectorii au găsit agregate frigorifice cu depuneri consistente de reziduuri alimentare şi lichid sangvinolent, magazine fără preţuri afişate, spaţii comerciale cu paviment degradat şi murdar, dar şi echipamente şi ustensile cu grad ridicat de uzură şi impurităţi.

Top Citite
Zile libere de Rusalii. Foto Getty Images
1
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit...
parlamentul ungariei budapesta
2
Peter Magyar anunță că un nou drapel va fi arborat pe clădirea Parlamentului de la...
nicusor dan face declaratii
3
Prima declarație a lui Nicușor Dan după demisiile miniștrilor PSD: „Se va întâmpla ceva...
Pensii luna mai. Foto Getty Images
4
Bani în plus pentru pensionari în mai 2026: Calendarul plăților. Cine beneficiază și de...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
5
”Ştiu că ar fi frumos”. Lia Olguţa Vasilescu neagă că ar fi cerut demisia lui Sorin...
Te-ar putea interesa și:
femeie care fumeaza pe plaja
Reguli noi vara aceasta pe litoral. Recomandarea făcută de ANPC în favoarea nefumătorilor. „Ține foarte mult de educația fiecăruia”
aeroportul henri coanda
ANPC a dat amenzi de peste 50.000 de lei după un control la Aeroportul „Henri Coandă”. Ce nereguli au găsit inspectorii
Panouri care descurajează nașterea prin cezariană, afișate în Capitală.
Ce amenzi a dat ANPC în cazul panourilor cu mesaje anti-cezariană din București
Echipamente auto obligatorii. Inquam Photos George Calin
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa medicală și extinctorul expirate
Screenshot 2026-04-17 225041
Drifturi periculoase pe străzi din Cluj: șapte șoferi amendați după un eveniment organizat de un creator online
Recomandările redacţiei
drona galati2
„Incident grav”. Fragmente de dronă cu încărcătură explozivă a căzut...
radu miruta
Ministrul Apărării explică de ce nu a fost doborâtă drona care a...
b1757443-bb29-4157-a225-7a8b36bc8df6
Momentul în care drona cu încărcătură explozivă căzută în Galați a...
ilie bolojan
Prima reacție a premierului după prăbușirea unei drone într-un...
Ultimele știri
PMB, mesaj ferm pentru „Străzi Deschise 2026”: fără muzică peste limita legală. Poliția Locală verifică terasele pe Calea Victoriei
Nicușor Dan, după drona prăbușită în Galați: Condamn ferm comportamentul iresponsabil al Rusiei. România nu este parte a conflictului
Aleksander Vucic compară Europa cu Imperiul Roman înainte de prăbușire: „Nu înțelege ce se întâmplă la granițe”
Citește mai multe
