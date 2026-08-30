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Exclusiv Prețurile la carburanți, sub lupa ANPC. Sancțiuni dure pentru benzinăriile care cresc tarifele după ora 12:00: „Au fost multe nereguli”

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Foto: Getty Images
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Prețurile carburanților sunt verificate de ANPC, după scumpirile din ultima perioadă. Inspectorii controlează benzinăriile din întreaga țară și verifică atât adaosurile comerciale, cât și modul în care sunt majorate prețurile. Președintele ANPC, Bekesi Csaba Lajos, susține că au fost deja identificate numeroase nereguli, în special în cazul unor benzinării care au crescut prețurile după ora 12:00.

Președintele ANPC, Bekesi Csaba Lajos, susține că inspectorii verifică în această perioadă adaosurile comerciale practicate de benzinării în ultimele trei luni. Acestea vor fi comparate cu media înregistrată de fiecare operator în 2025.

„Comisarii din cadrul ANPC pe baza legii deja sunt în teren și în zilele următoare și verifice ce ne este permis. Avem obligația de a verifica adaosul comercial practicat de către operatorii economici, practicat pe ultimele trei luni. Verificam adaosul comercial practicat și comparam cu adaosul mediu pe 2025. Dacă acest adaos este superior celui practicat în 2025, operatorii economici sunt pasibili de amendă. Fiecare operator economic are o medie a adaosului comercial practicat”, a declarat șeful ANPC la Digi24.

Inspectorii verifică și momentul în care benzinăriile modifică prețurile. Potrivit șefului ANPC, operatorii pot majora prețurile carburanților o singură dată pe zi, până la ora 12:00.

„Operatorii economici au dreptul să majoreze doar o singură dată pe zi, până la orele 12:00, prețurile la carburanți. Orice modificare pozitivă, orice creștere de preț care se face după această oră aduce sancțiuni din partea autorității. Sancțiuni care au fost deja date, pentru că mulți au majorat prețurile după orele 12:00. Scăderi de prețuri se pot face în orice moment al zile, dar majorări se pot face doar o singură dată”, a explicat acesta.

ANPC a identificat deja mai multe situații în care prețurile au fost majorate după ora stabilită. Aceste cazuri au dus la aplicarea unor sancțiuni, în condițiile în care legislația prevede o amendă minimă de 100.000 de lei.

„Au fost foarte multe nereguli constatate. Mă refer aici la prima impresie, pentru că cea cu adaosul este o analiză mai detaliată. Cea referitoare la majorări de prețuri după orele 12:00 am găsit foarte multe cazuri. Operatorii economici au fost sancționați. Sancțiunea minimă este 100.000 de lei, nu există jumătate din amendă minimă și nu există nici posibilitatea de a da avertismente. Fiind o lege specială amenda este minima 100.000 și deja au fost sancționați mulți operatori economici”, a precizat președintele ANPC, Bekesi Csaba Lajos

Editor : Andreea Rubica

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