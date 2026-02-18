ANPIS a recuperat peste 370.000 de lei și a dispus peste 100 de măsuri corective pentru alocații și indemnizații acordate necuvenit

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a dispus 139 de măsuri corective și a recuperat sume necuvenite în valoare totală de 373.844 de lei, în urma campaniei naționale privind respectarea condițiilor legale pentru acordarea alocației lunare de plasament și a indemnizației de sprijin pentru tinerii care au împlinit 18 ani, desfășurată în ultimele trei luni ale anului trecut.

Campania, desfășurată între 13 octombrie și 19 decembrie 2025 la nivel național, a vizat verificarea respectării prevederilor legale privind prelungirea măsurilor de protecție specială și condițiile de eligibilitate pentru aceste beneficii sociale, arată comunicatul de presă al ANPIS.

În cadrul controalelor, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a verificat 41 de servicii și compartimente de beneficii de asistență socială și 36 de servicii de management de caz din direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului.

Principalele nereguli au fost generate de interpretarea eronată a legislației, ceea ce a condus la aplicarea incorectă a măsurilor de protecție specială. Cele mai frecvente măsuri dispuse au vizat reanalizarea situației beneficiarilor, respectarea condițiilor legale privind înregistrarea cererilor și emiterea deciziilor de recuperare a sumelor acordate necuvenit.

Pe lângă măsurile punctuale, ANPIS a înaintat Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și altor instituții centrale propuneri de completare și îmbunătățire a cadrului normativ, pentru a preveni aplicarea greșită a legislației și a uniformiza practicile administrative la nivel național.

