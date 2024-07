Ansamblul monumental „Calea Eroilor” și Frontierele Imperiului Roman-Dacia, incluse în patrimoniul UNESCO

Ansamblul monumental „Calea Eroilor” realizat de Constatin Brâncuși și Frontierele Imperiului Roman-Daci au primit acceptul de a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii, care susține că astăzi este „o zi istorică pentru patrimoniul românesc”.

Ansamblul sculptural de la Târgu Jiu cuprinde patru lucrări: „Marea Tăcerii”, „Aleea Scaunelor”, „Poarta Sărutului” și „Coloana fără Sfârșit”. Operele de artă au fost concepute și construite de Constantin Brâncuși în perioada 1937-1938.

„Două dosare au primit acceptul pentru a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, astăzi, în cadrul celei de-a 46-a sesiuni a Comitetului Patrimoniului Mondial ce se desfășoară în India, la New Delhi: Ansamblul monumental «Calea Eroilor» realizat de Constantin Brâncuși la Târgu Jiu” și Frontierele Imperiului Roman – Dacia / Frontiers of the Roman Empire – Dacia”, a anunțat Raluca Turcan pe Facebook.

Dosarul de nominalizare pentru introducerea operelor de artă în lista UNESCO a fost depus în ianuarie 2018, potrivit ministrului Culturii.

„După o perioadă în care am intensificat eforturile pentru a răspunde criteriilor UNESCO, evaluarea dosarului a fost reluată de către ICOMOS (International Council on MonumentsandSites – organism consultativ al UNESCO) în 2023”, a explicat Raluca Turcan.

Pe lista UNESCO a fost inclus și Teritoriul vechii Dacii, cererea fiind depusă în ianuarie 2023.

„România se alătură astfel, cu mândrie, marii familii a Frontierelor Imperiului Roman în nobila misiune de a valorifica acest patrimoniu de valoare universală excepțională”, susține Raluca Turcan, pe Facebook.

Ciolacu: „Un atribut artistic profund pentru Brâncuși”

Premierul României a reacționat după ce operele sculptorului Constantin Brâncuși au fost incluse pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Marcel Ciolacu susține această recunoaștere internațională reprezintă inclusiv „o oportunitate pentru Târgu Jiu și regiunea Olteniei de a atrage vizitatori din întreaga lume”.

„După 33 de ani de demersuri, Ansamblul Monumental „Calea Eroilor“, realizat de Constantin Brâncuși la Târgu Jiu, a intrat pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Această recunoaștere internațională reprezintă atât un tribut artistic profund pentru valoarea operelor marelui Constantin Brâncuși, cât și o oportunitate pentru Târgu Jiu și regiunea Olteniei de a atrage vizitatori din întreaga lume, care să se conecteze cu istoria și tradițiile românești. Felicitări tuturor celor care au contribuit la această reușită!”, a transmis Marcel Ciolacu, într-o postare pe Facebook.

