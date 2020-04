Anul acesta așteptăm Învierea acasă. Preot: Slujbe fără enoriași. Nu știm ce și cum să facem, așteptăm intrucțiuni de sus

Anul acesta fiecare dintre noi va aştepta Învierea acasă, nu avem voie să mergem la biserică. Slujbele se oficiază, dar fără enoriaşi. Chiar şi la ţară, acolo unde oamenii au înţeles că nu mai pot merge să ia Lumina Sfântă. Confuziile sunt însă multe. Nici măcar preoţii nu ştiu exact cum şi ce ar trebui să facă şi aşteapă instrucţiuni... de sus.

În satul giurgiuvean Zorile, slujba este în plină desfăşurare. În interior, doar preotul, aşezat în faţa altarului, şi dascălul. Doamna care se ocupă cu vânzarea lumănărilor stă de pază la uşă să nu intre careva.

Preot, localitatea Zorile: Este o premieră, într-adevăr este o premieră, dar trebuie să ne conformăm exact cum ni se spune de sus. Este greu, mulţi credincioşi spun „Ce facem părinte?”. Ce să facem? Stăm şi ne rugăm fiecare în casele noastre.

În acest moment, regula este ca slujbele să se facă fără enoriaşi. La fel va fi şi de Paşte. Chiar şi cei mai credincioşi au înţeles că, anul acesta, nu vor mai primi lumina sfântă.

Femeie: Nici de Înviere nu se face.

Reporter: Şi ce faceţi?

Femeie: Păi stăm, dacă asta e legea, ce să facem?! Dacă nu mai are de unde să ia lumină de la Ierusalim, că s-a închis acolo biserica. Nu vedeţi ce este, oameni buni buni?! Doamne, Maica Domnului! Nu vedeţi ce este, că plâng când văd ce este la televizor.

Femeie: De Paşte, zice că o să împartă preotul paştele prin sat.

Reporter: Fără slujbă de înviere.

Femeie: Fără.

Unii preoţi spun, însă, că nu ştiu cum să procedeze exact în noaptea de Înviere şi aşteapă ordine de sus.

Reporter: Cu lumina de Paşte cum va fi?

Preot: Nu ştim nici lucrul ăsta, nu ştim cum va fi, cum vom da credincioşilor...

Reporter: Cum veţi da paştele...

Preot: Chiar nu ştim, absolut nimic nu ştim.

Reporter: Şi lumină de unde luaţi?

Femeie: Nu ştie părintele, deocamdată a zis că stă de vorbă, nu ştiu nici eu cu cine ,cum şi în ce fel hotărăsc, pentru ca să ia lumină de la... dacă se poate, dacă nu.

Femeie: Ce să facem mamaie că nu avem încotro.

Reporter: Paşte de unde ei?

Femeie: Nu ştiu dacă o intra părintele în biserică.

Reporter: De Înviere?

Femeie: Da. Am auzit că acasă dacă suntem, să ne sculăm la 12 noaptea, aprindem o lumânare să luăm lumină şi atât.

Recomandarea este ca slujbele să fie transmise online, lucru aproape imposibil la sate.

Preot, localitatea Zorile: Nu am avut şi nici nu am încercat, de ce să spun, că nu am încercat. Aş putea să fac ceva cu Facebook-ul, că mai mult ăsta este aşa...

Reporter: Dar nu cred că au oamenii în sat, bătrânii, acces la internet şi Facebook

Preot: Tocmai asta, că sunt mai mult oameni în vârstă şi nu prea umblă ei cu gadgeturi.

Reporter: Aveţi posibilitatea să o transmiteţi şi în online aici în localitate?

Preot: E mai greu, avem nişte boxe, se poate transmite măcar audio, dacă nu vizual. Nu ştim, de sus nu ni s-a transmis absolut nimic.

Editor web: Liviu Cojan