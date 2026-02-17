Live TV

Anunțul ministrului Finanțelor Alexandru Nazare despre pensiile ocupaționale și cele ale românilor care au lucrat în Europa

o persoana numara bancnote de lei
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, anunţă marţi că viitorul pensiilor românilor şi investiţiile strategice în România au fost teme centrale azi la ECOFIN. Ministrul spune că a susţinut proiectul Comisiei Europene privind produsele de pensii ocupaţionale şi pentru cele paneuropene (PEPP), prin care se va introduce un tratament fiscal avantajos atât pentru pensile ocupaţionale, cât şi pentru cele paneuropene.

„Viitorul pensiilor românilor şi investiţiile strategice în România, teme centrale azi la ECOFIN. Astăzi la reuniunea miniştrilor de finanţe din Uniunea Europeană (ECOFIN) am susţinut ferm o viziune în care economiile românilor sunt protejate şi funcţionează ca factor de multiplicare pentru dezvoltarea ţării”, scrie ministrul Finanţelor pe Facebook. 

„Mai mulţi bani pentru viitorul românilor prin pensiile suplimentare europene. Statul trebuie să încurajeze oamenii să economisească pentru vârsta retragerii din activitate. De aceea, am susţinut  proiectul Comisiei Europene privind produsele de pensii ocupaţionale şi pentru cele paneuropene (PEPP)”, mai spune Nazare. 

Ministrul arată că acest lucru înseamnă că „vor introduce un tratament fiscal avantajos atât pentru pensile ocupaţionale, cât şi pentru cele paneuropene, similar celui oferit in cazul contributiilor la fonduri de pensii private naţionale”. 

„Astfel, banii se multiplică prin investiţii în proiecte strategice de infrastructură sau de energie. Este o soluţie prin care câştigă atât cetăţeanul (pensie mai mare), cât şi ţara (capital pentru proiecte majore, precum autostrăzi sau spitale)”, explică nazare. 

El precizează că, pentru siguranţă socială şi simplificare, a susţinut un produs de pensie paneuropean care să fie „portabil”, relatează News.ro. 

„Adică, dacă un român lucrează în mai multe ţări UE, să îşi poată lua pensia cu el simplu, fără birocraţie. Am cerut însă un tratament fiscal corect: produsele europene nu trebuie să fie avantajate în detrimentul celor naţionale, pentru a nu crea dezechilibre”, spune ministrul Finanţelor. 

Alexandru Nazare anunţă că, în marja reuniunii, a avut o serie de întâlniri bilaterale esenţiale cu omologii săi, miniştri ai finanţelor din alte ţări europene: Lars Klingbeil (Germania), Alena Schillerová (Cehia), Clyde Caruana (Malta). 

„Am promovat activ, şi cu această ocazie, candidatura României pentru a găzdui sediul Autorităţii Vamale Europene. Bucureştiul este pregătit să devină un centru de expertiză pentru securitatea frontierelor UE, mai ales datorită experienţei pe care o are deja prin găzduirea Centrului Cyber UE la Bucureşti, iar susţinerea partenerilor noştri este foarte importantă.

Voi continua să promovez la nivel european o Românie puternică, cu o economie bazată pe investiţii şi pentru instituţii care să lucreze cu adevărat în serviciul cetăţeanului”, precizează ministrul. 

