Anxietatea în rândul românilor atinge niveluri alarmante. Tot mai multe persoane caută sprijin specializat pentru a gestiona stresul și emoțiile. La Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, numărul pacienților cu tulburări anxioase s-a dublat într-un an. Dacă în 2024 erau 250 de pacienți cu astfel de probleme într-o lună, anul acesta sunt aproximativ 520 de cazuri lunar.

Medicii de la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași au tratat în primele 9 luni aproape 4.700 de pacienți cu anxietate, ceea ce înseamnă aproape 520 de cazuri în fiecare lună. Prin comparație, în 2024, pe tot parcursul anului au fost 2.900 de cazuri de anxietate, adică 250 pe lună.

Cifrele arată o creștere semnificativă, o dublare a numărului de cazuri de anxietate. Sunt pacienți care nu fac față stresului zilnic și nu pot duce la bun sfârșit sarcini simple pe care, în mod obișnuit, orice om ar trebui să le poată gestiona. Neliniștea, palpitațiile, nervozitatea sunt simptomele cu care se confruntă pacienții anxioși și nu reușesc să treacă peste aceste manifestări fără ajutor specializat, pentru că ele sunt frecvente și le afectează viața de zi cu zi.

