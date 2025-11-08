Un apel fals la 112 s-a sfârșit cu momente de groază pentru un bărbat din Buzău. Acesta s-a trezit cu poliția și mascații la poartă după ce autoritățile au fost anunțate că bărbatul vrea să își omoare soția. Agenții au verificat gospodăria și au constatat că apelul fusese unul fals. Dacă va fi identificat, autorul farsei riscă o amendă de 4.000 de lei și chiar dosar penal.

Mascații și jandarmii s-au deplasat de urgență în comuna din Buzău. Pe camerele de supraveghere se observă cum bărbatul în hanorac vișiniu se plimbă printre anexe și vorbește cu oamenii legii veniți într-un număr mare. Aceștia au controlat atât casa, cât și anexele acesteia pentru a se asigura că totul este în regulă.

Incidentul a pornit de la un apel 112 prin care o persoan anunța că „un bărbat cu barbă și hanorac vișiniu își urmărește soția prin curte și trage cu pușca după ea”.

„Eram în curte și am auzit sirene. Și surpriza cea mare a fost că mașina de poliție a fost pentru mine. Au verificat toate încăperile din casă, inclusiv beciul, magazia din spate și după aceea mi-au și spus că este o alarmă falsă. Ei de fapt când au intrat în casă căutau soția, pentru că apelantul le-ar fi spus că eu alergam soția prin curte și am tras două focuri de armă. Și după aceea am fugit după soție în casă cu arma”, a declarat bărbatul.

Editor : A.R.