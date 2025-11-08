Live TV

Video Apel fals la 112. Un bărbat s-a trezit cu mascații la poartă: Am auzit sirene. Au spus că alergam soția cu pușca prin curte

Data publicării:
ambulanta smurd
Foto: ISU

Un apel fals la 112 s-a sfârșit cu momente de groază pentru un bărbat din Buzău. Acesta s-a trezit cu poliția și mascații la poartă după ce autoritățile au fost anunțate că bărbatul vrea să își omoare soția. Agenții au verificat gospodăria și au constatat că apelul fusese unul fals. Dacă va fi identificat, autorul farsei riscă o amendă de 4.000 de lei și chiar dosar penal.

Mascații și jandarmii s-au deplasat de urgență în comuna din Buzău. Pe camerele de supraveghere se observă cum bărbatul în hanorac vișiniu se plimbă printre anexe și vorbește cu oamenii legii veniți într-un număr mare. Aceștia au controlat atât casa, cât și anexele acesteia pentru a se asigura că totul este în regulă.

Incidentul a pornit de la un apel 112 prin care o persoan anunța că „un bărbat cu barbă și hanorac vișiniu își urmărește soția prin curte și trage cu pușca după ea”.

„Eram în curte și am auzit sirene. Și surpriza cea mare a fost că mașina de poliție a fost pentru mine. Au verificat toate încăperile din casă, inclusiv beciul, magazia din spate și după aceea mi-au și spus că este o alarmă falsă. Ei de fapt când au intrat în casă căutau soția, pentru că apelantul le-ar fi spus că eu alergam soția prin curte și am tras două focuri de armă. Și după aceea am fugit după soție în casă cu arma”, a declarat bărbatul.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Investment in real gold than gold bullion and gold coins
1
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina...
Serghei Lavrov susţine o conferinţă de presă la sediul ONU de la New York pe 24 septembrie 2022.
2
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să...
bani lei
3
Câți bani a strâns Guvernul după aplicarea CASS de 10% pentru mame și pensionari. Primele...
danut mocanu dat in urmarit de politie
4
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Poliția l-a...
Travel Concept - Serbian Biometric Passport ih hands od young woman tourist, traveler
5
Comisia Europeană a declarat că Serbia prezintă riscuri de securitate pentru UE prin...
Gigi Becali a ajuns la spital și s-a comportat ca un star rock pe holuri
Digi Sport
Gigi Becali a ajuns la spital și s-a comportat ca un star rock pe holuri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
Cine este Constantin Hanț, afaceristul pomenit în stenogramele DNA că...
Rezervoare Lukoil
Sancțiunile SUA pentru Lukoil: România vrea o amânare, potrivit...
oana gheorghiu la sedinta de guvern, zambind
Oana Gheorghiu, noul vicepremier din cabinetul Bolojan: Premierul...
sistem merops
Ce este și cum funcționează MEROPS, sistemul de detectare a dronelor...
Ultimele știri
De ce este fumatul interzis în benzinării: explozia dintr-o stație de alimentare din Brazilia ilustrează perfect pericolul
Reacția lui Zelenski după ce Ungaria a obținut păsuirea SUA: Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa”
Ministrul Sănătății, despre mâncarea din spital: Nu este un moft, este terapie nutrițională. E o formă de respect
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ambulanta smurd
Scurgere de gaz la Liceul Theodor Pallady. Unitatea a fost evacuată. Distrigaz a depistat un defect la robinetul de intrare și ieșire
incident parașutist Buzău
Momentul în care, în timpul unui exercițiu în Buzău, unui parașutist nu i se deschide parașuta principală și aterizează cu rezerva
pompieri 112
Avarie majoră la o conductă de gaze în Buzău: trafic oprit pe Șoseaua București. Intervenție de urgență a pompierilor
Ce sancțiuni riscă utilizatorii de trotinete electrice în 2025. Foto Getty Images
Municipiul reședință de județ care a interzis de astăzi, parțial, circulația trotinetelor. Ce amenzi vor lua cei care nu se conformează
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România, joi la prânz
Partenerii noștri
Pe Roz
Marte în Săgetător aduce o explozie de energie și curaj. Patru zodii vor avea o doză de nebunie frumoasă în...
Cancan
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut...
Fanatik.ro
Bijuteria care se construiește într-un mare oraș din România! E cel mai mare proiect de acest tip din țară și...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Roman Abramovich, vizat de o investigație a englezilor. Ce s-a descoperit despre casele de lux ale fostului...
Adevărul
Inspecția Judiciară i-a răspuns unui clujean că este beneficiarul grevei magistraților pentru pensii: „E de-a...
Playtech
Mută două beţe de chibrit pentru a avea un rezultat corect. Mulţi adulţi greşesc
Digi FM
Sf. Nectarie, sărbătorit pe 9 noiembrie. De ce este vindecătorul bolnavilor de cancer
Digi Sport
"Dan Petrescu a slăbit 30 de kilograme!" Detalii despre transformarea îngrijorătoarea a antrenorului de 57 de...
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Bruce Willis, vizibil fragil, sprijinit de îngrijitorul său, la o rară apariție în public. În ciuda bolii...
Adevarul
Cum au vrut ungurii și rușii să pună mâna pe teritoriile românești folosindu-se de istorie. „Dacia Mare”, un...
Newsweek
Pensia specială: 25.400 lei, pensia limită vârstă: 3.100 lei, pensia invaliditate: 1.100. De unde diferențele?
Digi FM
Daciana Sârbu, vacanță romantică alături de iubit, de ziua lui. Poza care arată că sunt tot mai confortabili...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Ed O'Neill, despre motivul care a dus la ruperea definitivă a legăturii cu Amanda Bearse, Marcy din "Familia...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...