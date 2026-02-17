Live TV

Apele Române: Faptul că locuitorii din Curtea de Argeș nu au acces la apă e responsabilitatea companiei locale

N10-CRIZA-APA-ARGES-FAKE-110226_01210-1536x864
Foto Digi24
„Apele Române” nu are atribuții în tratarea sau potabilizarea apei și nu gestionează infrastructura stațiilor de tratare 

Administrația Națională „Apele Române” a transmis, marți, printr-un comunicat de presă, că „faptul că astăzi locuitorii orașului Curtea de Argeș nu au acces la apă este responsabilitatea companiei locale aflate în subordonarea consiliului local care nu a mai realizat investiții în propriile echipamente de peste 50 de ani”. 

ANAR transmite că în raport cu pozițiile publice exprimate privind situația apei potabile din Curtea de Argeș și operațiunile de golire a acumulării Vidraru, este necesară o prezentare obiectivă, tehnică și juridic fundamentată a cadrului în care au fost derulate aceste activități și a responsabilităților clare ale tuturor instituțiilor, în speță: S.P.E.E.H Hidroelectrica S.A., Apele Române – Administrația Bazinală Argeș – Vedea, operatorul local – compania de alimentare cu apă 

„Programul de golire a acumulării Vidraru a fost rezultatul unei proceduri administrative declanșate prin solicitarea S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. nr. 46483/28.04.2025, înregistrată la Administrația Națională «Apele Române» cu nr. 10939/30.04.2025. Programul de golire a reprezentat propunerea titularului lucrării – în speță, Hidroelectrica S.A., care a solicitat aprobarea acestuia.  

ANAR a analizat solicitarea în baza competențelor legale, verificând conformitatea programului propus cu condițiile prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv în ceea ce privește asumarea de către solicitant a respectării debitelor conforme pentru alimentarea cu apă a populației, de care este responsabil operatorul local, care a avizat, de asemenea, lucrarea.  

Analiza tehnică și juridică a fost realizată în temeiul Avizului de gospodărire a apelor nr. 10/02.04.2024 și al Avizului de modificare nr. 32/26.06.2025, fiind fundamentată prin Referatul nr. 166164/CONSIB/10.07.2025. 

Regulamentul de exploatare aprobat pentru Barajul Vidraru stabilește fără echivoc că manevrele de golire a acumulării sunt realizate de către Hidroelectrica, în calitate de administrator al lucrării. Programul de golire nu este coordonat operațional de ANAR sau de Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea. Hidroelectrica este singurul administrator al obiectivului și singura entitate care deține accesul la echipamentele necesare pentru efectuarea manevrelor de coborâre a nivelului apei”, arată comunicatul. 

Apele Române mai transmite că, anterior declanșării operațiunilor de golire, în martie 2025, a fost realizată modelarea hidraulică pentru debitul maxim analizat de 47 m³/s, în vederea verificării capacității reale de tranzitare a sectorului aval al râului Argeș. „Pe baza rezultatelor obținute, au fost executate lucrări de regularizare și recalibrare a albiei de către ABA Argeș-Vedea, la solicitarea expresă a Hidroelectrica, în contextul gestionării lucrărilor de golire a acumulării”. 

„Apele Române” nu are atribuții în tratarea sau potabilizarea apei și nu gestionează infrastructura stațiilor de tratare 

„Administrația Națională «Apele Române» nu are atribuții în furnizarea apei menajere și potabile către populație. Această atribuție cade în sarcina operatorului serviciului public de alimentare cu apă de la nivel local. Responsabilitarea ANAR este aceea ca în procesul de avizare a programului de golire să avizeze în sarcina titularului lucrării obligația de a asigura debitele necesare pentru furnizarea apei către populație.  

De asemenea, Administrația Națională «Apele Române» nu are atribuții în tratarea sau potabilizarea apei și nu gestionează infrastructura stațiilor de tratare. Aceste responsabilități îi revin tot operatorului serviciului public de alimentare cu apă, sub controlul autorităților sanitare competente. În momentul notificării primite de la operator, prin adresa nr. 419/30.01.2026, și al comunicării Raportului DSP nr. 307/26.01.2026, ANAR a dispus de îndată măsurile care intră în competența autorității de gospodărire a apelor: controale la folosințele potențial poluatoare (începând cu 31.01.2026), prelevări de probe la 02.02.2026 și monitorizare extinsă, comunicate prin adresele nr. DTMEIRA-GIRA/2120/09.02.2026 și nr. 1549/16.02.2026. De asemenea, au fost efectuate inspecții în teren și verificări ale eventualelor surse suplimentare de poluare. 

Starea de alertă instituită prin Hotărârea CJSU nr. 3/09.02.2026 reflectă aplicarea mecanismelor legale de protecție a populației în contextul dificultăților de potabilizare, fără a indica o încălcare a regimului de exploatare aprobat sau o abatere de la condițiile impuse prin avizele de gospodărire a apelor. 

În concluzie, Administrația Națională «Apele Române» nu gestionează operațiunile de golire ale acumulării Vidraru și nu exercită atribuții de administrare sau operare asupra barajului, acestea revenind exclusiv titularului lucrării, S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., în baza regulamentului de exploatare aprobat. Totodată, ANAR nu are competențe în tratarea sau potabilizarea apei destinate consumului populației. Faptul că astăzi locuitorii orașului Curtea de Argeș nu au acces la apă este responsabilitatea companiei locale aflate în subordonarea consiliului local care nu a mai realizat investiții în propriile echipamente de peste 50 de ani”, conchide sursa citată. 

Citește și „Umilință maximă și pericol pentru sănătate”. Criza continuă la Curtea de Argeș: zeci de mii de oameni, fără apă potabilă de patru luni 

