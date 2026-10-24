Aproape 1.000 de militari români, în misiuni internaționale. Mesajul ministrului Apărării înainte de Ziua Armatei

Ministrul Apărării Radu Oprea a discutat, sâmbătă, prin videoconferință cu militarii români aflați în misiuni internaționale, în contextul apropierii Zilei Armatei României. Aproximativ 1.000 de militari români participă în prezent la misiuni și operații desfășurate sub comandă sau mandat NATO, UE și ONU, contribuind la menținerea securității și stabilității internaționale.

„În apropierea Zilei Armatei României am discutat, prin videoconferinţă, cu militarii români aflaţi în misiuni internaţionale. Comandanţii detaşamentelor româneşti participante la operaţiile EUFOR din Bosnia şi Herţegovina şi KFOR din Kosovo, la misiunea EUTM din Republica Centrafricană, precum şi cei ai contingentelor româneşti dislocate în cadrul grupurilor de luptă multinaţionale ale NATO din Bulgaria, Slovacia şi Polonia, ne-au prezentat situaţia de securitate din zonele de responsabilitate, principalele activităţi desfăşurate şi provocările specifice fiecărei misiuni”, a anunţat ministrul într-o postare pe Facebook.

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Radu Oprea a precizat că militarii români contribuie la îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul organizațiilor internaționale.

„I-am felicitat pentru profesionalismul, devotamentul şi responsabilitatea cu care îşi îndeplinesc misiunile. Departe de familii, în teatre de operaţii şi în medii complexe, în care curajul, disciplina şi spiritul de camaraderie sunt esenţiale, militarii noştri reprezintă cu onoare România şi ne fac mândri prin fiecare misiune îndeplinită. Vă mulţumesc pentru efortul şi sacrificiul vostru! Aveţi grijă de voi şi de camarazii voştri. La mulţi ani, Armatei României!”, a transmis ministrul Apărării.

Editor : Ana Petrescu