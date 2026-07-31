Aproape 50 de hectare de vegetație au ars în Caraș-Severin. Intervenția va fi reluată sâmbătă pentru lichidarea focarelor

Acţiunile de stingere a incendiilor de vegetaţie din Caraş-Severin s-au încheiat momentan, cu suprafaţă afectată de aproape 50 de hectare, urmând ca dimineaţă să fie reluate misiunile de localizare şi lichidare a focarelor, a informat, vineri seară, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

Potrivit sursei citate, peste noapte, pentru supravegherea atentă a focarelor, rămân în teren lucrători ai Ocolului Silvic, scrie Agerpres.

Au fost cuprinse de incendii 18 de hectare în Berzasca şi 30 de hectare în Sicheviţa. Focul nu a afectat fondul forestier.

La misiune au participat pompieri, SVSU, lucrători ai Ocolulului Silvic şi personal civil, precum şi două elicoptere Black Hawkalături de la Inspectoratul General de Aviaţie al MAI.

Echipajele de la sol au acţionat cu turbosuflante, pliciuri şi lopeţi, iar din aer elicopterele au efectuat 32 de aruncări, însumând 80 de tone de apă deversate asupra focarelor.

Editor : Ana Petrescu