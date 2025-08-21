Live TV

Aproape jumătate din București continuă să fie fără apă caldă. Bujduveanu: S-a repornit CET Progresu, dar „încarcă destul de încet”

conducte termoficare, apă caldă
Conducte termoficare. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că problema apei calde în zonele afectate de avarie zilele trecute ar trebui să se rezolve joi, informează Agerpres.

Bujduveanu a fost întrebat care este stadiul reluării furnizării apei calde, după ce duminică seara a avut loc o avarie la o conductă magistrală în zona Mihai Bravu.

„S-a repornit CET Progresu, ştiţi avaria care a avut loc în Sectorul 3 pe Mihai Bravu, a fost o avarie foarte mare pe o conductă de 1 metru diametru, una dintre cele mai mari conducte pe care le avem la nivel de reţea principală. Cei de la ELCEN au repornit instalaţia, vorbim de CET Progresu, şi au început să încarce în sistem. Încarcă destul de încet, am vorbit cu ei azi dimineaţă, încarcă destul de încet pentru că le este frică să nu plesnească în altă parte şi atunci încărcarea cu apă a sistemului, fiind o reţea foarte mare, trebuie să fie făcută mai lent decât ne aşteptam. Promisiunea era de o zi să fie apă deja la parametri mari în tot Bucureştiul, dar astăzi, la nivelul încărcării, ar trebui să fie rezolvată problema”, a afirmat Bujduveanu.

Joi, la prânz, aproape jumătate din București nu avea apă caldă, conform Termoenergetica. Astfel, din 950 de puncte de termoficare, 370 erau oprite și 580 funcționau.

