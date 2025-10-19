Live TV

Aproximativ 14.000 de consumatori au rămas fără gaze naturale după incendiul din Voluntari. Când se va relua alimentarea

Data publicării:
incendiu pipera
Foto: ISU BIF

Alimentarea cu gaze naturale a fost sistată pentru aproximativ 14.000 de consumatori din zona Voluntari, în urma unui incendiu care a avut loc în această dimineață pe bulevardul Pipera. Compania de gaze a anunțat că reluarea alimentării cu gaze naturale se va putea face în condiții de siguranță începâd de luni, 20 octombrie, după ora 09.00.

„În cursul acestei dimineţi, în jurul orelor 11:00, un accident rutier produs între două autoturisme pe Bulevardul Pipera a generat un incendiu, în urma căruia cele două vehicule au luat foc. Flăcările au afectat obiective ale sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Voluntari. Echipele de intervenţie Neogas Grid SA au acţionat prompt, luând primele măsuri de siguranţă şi procedând la închiderea gazelor dintr-o vană situată în apropierea staţiei de reglare-măsurare presiune (SRMP) Pipera, pentru a preveni orice risc suplimentar. În urma avariei, alimentarea cu gaze naturale a fost sistată pentru aproximativ 14.000 de consumatori din zona Voluntari. Echipele de intervenţie lucrează continuu la remedierea defecţiunii, astfel estimăm că reluarea alimentării cu gaze naturale se va putea face în condiţii de deplină siguranţă în cursul dimineţii de mâine, 20 octombrie 2025, începând cu orele 09:00", anunță compania, într-un comunicat de presă.

Compania a anunțat că a informat operatorul de transport Transgaz şi toate autorităţile abilitate despre incident şi colaborează cu acestea pentru gestionarea eficientă a situaţiei.

„Pe durata lucrărilor şi până la reluarea alimentării cu gaze naturale, rugăm consumatorii să nu încerce repornirea instalaţiilor de utilizare pe cont propriu şi să nu intervină în niciun mod asupra reţelei sau echipamentelor de gaze naturale. De asemenea, nu se vor utiliza flăcări deschise, aparate electrice, comutatoare sau alte surse de scântei în zone unde se simte miros de gaze naturale”, se arată în comunicat.

Alimentarea cu gaz a fost întreruptă, duminică, în zona Bulevardului Pipera din Voluntari unde s-a produs un incendiu la două autoturisme care a provocat fisurarea unei ţevi de gaze. Aproximativ 60 de persoane au fost evacuate dintr-un hotel situati în apropierea incendiului. Potrivit ISU-BIF, nu au fost raportate victime.

