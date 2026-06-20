Aranjarea meciurilor ar putea deveni infracțiune în România. Un proiect propune pedepse de până la 4 ani de închisoare

USR vrea ca aranjarea meciurilor să fie pedepsită cu închisoarea de la 6 luni la 4 ani și interzicerea exercitării unor drepturi sau amendă. Deputatul Brian Cristian a depus la Parlament un proiect de lege care introduce pentru prima dată infracțiunea de manipulare a competițiilor sportive în Codul penal.

„Aranjarea meciurilor este considerată una dintre amenințările majore cu care se confruntă sportul contemporan la nivel european și mondial, deoarece subminează valorile sportului: integritatea, echitatea și respectul față de ceilalți. În plus, există riscul să îi îndepărteze pe fani și pe suporteri de sportul organizat. Prin această inițiativă, respectăm angajamentele internaționale, aliniem legislația la modelele legislative din alte state europene (ex. Germania, Italia, Spania) și asigurăm un cadru normativ eficient, care va permite prevenirea și combaterea acestui fenomen infracțional de amploare, care rulează profituri uriașe”, a declarat deputatul Brian Cristian, transmite comunicatul de presă al USR.

Potrivit proiectului, infracțiunea vizează directorii, administratorii, colaboratorii entităților sportive, dar și sportivii, arbitrii sau membrii comisiilor de arbitraj care „direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde, primește ori acceptă promisiunea unui folos patrimonial sau nepatrimonial, în scopul de a predetermina sau altera, în mod deliberat și fraudulos, rezultatul unei probe, al unui meci sau al unei competiții sportive oficiale”.

Pedeapsa propusă este închisoarea de la 6 luni la 4 ani și interzicerea exercitării unor drepturi sau amendă penală. Aceleași sancțiuni se aplică și celor care oferă sau promit foloase în scopul manipulării, iar tentativa va fi pedepsită la rândul ei.

România se numără printre puținele state europene care nu au introdus încă astfel de prevederi în legislația penală, deși a semnat Convenția de la Macolin.

Convenția respectivă spune că „fiecare parte se va asigura că legile sale interne prevăd sancțiuni penale pentru manipularea competițiilor sportive când implică practici frauduloase, coercitive și de corupție, după cum sunt definite în dreptul intern”.

Editor : Ana Petrescu