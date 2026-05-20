Arborii seculari, protejați printr-un catalog național public. Anunțul făcut de Ministerul Mediului

Arborii seculari din România, deveniți simboluri locale, repere culturale și refugii pentru biodiversitate, ar urma să fie protejați printr-un catalog național public, potrivit unui proiect de Ordin pus în dezbatere de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP).

Documentul stabilește normele de protecție a arborilor remarcabili din mediul urban și rural, precum și metodologia și cuantumul despăgubirilor pentru cei înregistrați în Catalog, scrie Agerpres.

„Protejarea arborilor remarcabili înseamnă protejarea memoriei vii a României. Acum 3 ani de zile, în calitate de deputată, am coiniţiat, alături de societatea civilă, legea privind arborii remarcabili. De atunci, până în ziua de azi, aceasta nu a fost aplicată pentru că nu există normele de punere în aplicare. Vom schimba asta. Am pus în transparenţă proiectul de ordin comun al Ministerului Mediului, Ministerului Agriculturii şi Ministerului Dezvoltării.

Foto: Diana Buzoianu Facebook

După perioada de transparenţă, Ordinul va putea fi adoptat. Vorbim despre arbori seculari care au devenit simboluri ale comunităţilor locale, repere culturale şi refugii pentru biodiversitate. Construim astfel un mecanism clar şi transparent prin care aceşti arbori vor putea fi identificaţi, monitorizaţi şi protejaţi în mod real, împreună cu autorităţile locale, specialiştii şi cetăţenii”, a declarat ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu.

Proiectul prevede că orice persoană fizică sau juridică poate solicita inventarierea unui arbore remarcabil, prin transmiterea coordonatelor geografice și a unor fotografii către ocolul silvic sau unitatea administrativ-teritorială competentă.

Datele vor fi incluse într-un Catalog național digital, administrat de Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate și disponibil public online. Acesta va cuprinde informații precum specia, dimensiunile, vârsta estimată, localizarea, caracteristicile morfologice și cultural-istorice, starea fitosanitară și eventualele intervenții aprobate.

Foto: Diana Buzoianu Facebook

Totodată, actul normativ introduce reguli stricte privind tăierea arborilor remarcabili.

„Aceasta va fi permisă doar în situaţii excepţionale, precum uscarea completă a arborelui, doborârea sa din cauze naturale sau existenţa unui risc real pentru siguranţa oamenilor şi a bunurilor, în baza unei evaluări tehnice şi a unui aviz emis de Garda Forestieră competentă teritorial”, precizează ministerul.

În plus, proprietarii privați ai terenurilor pe care se află arbori înscriși în catalog vor putea primi despăgubiri de la stat pentru imposibilitatea valorificării materialului lemnos, cu condiția menținerii și protejării acestora.

