Armata României testează roboți și sisteme anti-dronă de ultimă generație. Testele au loc în cadrul unui exercițiu militar la care Ministerul Apărării a invitat 27 de companii care produc echipamente militare. În viitor, Armata României ar putea să cumpere aceste sisteme.

Principala problemă a Armatei României este reprezentată de drone și de aceea, la testele MApN au fost aduse în mare parte sisteme anti-dronă sau sisteme de bruiaj. Au fost testate în condiții de ceață și de zbor la altitudini mici.

O companie sud-coreeană a adus la exercițiul Armatei un astfel de sistem, montat pe o dronă terestră. Astfel de echipamente pot fi folosite în cazul în care atacurile cu dronă au loc într-o zonă în care nu sunt sisteme de apărare. Dronele terestre pot fi dislocate rapid și pot urmări mai multe aparate de zbor în același timp.

Potrivit unor surse din MApN, militarii care au participate la aceste teste au fost încântați de mai multe echipamente, atât produse în România, cât și fabricate de firme străine. În teorie, un astfel de test are scopul ca Armata să descopere care sunt cele mai potrivite echipamente defensive și să grăbească achiziția lor. În practică, achizițiile MApN sunt extrem de greoaie, iar reprezentanții companiilor, de cele mai multe ori, nu mai sunt căutați ulterior de reprezentanții armatei.

Editor : Andreea Rubica