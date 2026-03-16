Românii nu se dezobișnuiesc de mersul la ghișee pentru documente sau taxe. Doar un sfert dintre oameni folosesc site-uri, platforme sau aplicații guvernamentale. Procentul este de trei ori mai mic decât în celelalte state europene. „Așa am fost învățați”, recunosc cei care fac rând în fața ghișeelor. În tot acest timp, internetul este folosit cel mai frecvent pentru rețelele sociale, spun sociologii.

„Nu știu de unde mentalitatea asta, să bage online la un popor fără carte”, e de părere Valeria Popliuc.

Această doamnă a venit la ghișeul Direcției de Finanțe din Iași să își plătească impozitul, deși o poate face și online. Ea spune că a încercat o singură dată să se programeze pe internet, dar nu a reușit.

„Nu a mers. M-am dus acolo și m-a văzut necăjită un polițist de acolo și m-a dus la un ghișeu și m-a programat pe loc”, povestește Valeria.

„Doar un român din patru folosește internetul, pentru a rezolva diverse chestiuni în relația cu statul. Cei mai mulți preferă să vină la ghișeu pentru a solicita documente, pentru a plăti taxe și impozite sau, pur și simplu, pentru a cere informații”, transmite jurnalistul Digi24, Ligia Pricopi.

„Înțelegem totul mai bine pentru că online, vă dați seama, nu știi tot ce trebuie să faci, așa că te prezinți aici, ai întrebat orice vrei să știi, te-ai pus la punct și ai rezolvat”, spune o femeie în timp ce așteaptă la rând.

„Cred că nu suntem obișnuiți, așa am fost învățați. Ne place să stăm la coadă, da!”, e de părere o tânără.

„Dacă nu înțeleg ce trebuie să scriu sau ce trebuie să fac, vin la ghișeu. Mă ajută mai mult”, recunoaște altcineva.

În medie, trei sferturi dintre europeni folosesc serviciile online ale instituțiilor statului. La noi, procentul este de trei ori mai mic, arată cele mai recente date Eurostat.

„Sunt servicii care pot fi rezolvate prin completarea unor formulare pe site-ul primăriei și acestea se rezolvă în funcție de cerințe, fără a se deplasa la ghișeu, fără a depune un dosar cu șină. Cele mai multe sunt legate de Finanțe - de taxe, de impozite - iar marea lor majoritate se pot rezova online”, spune purtătorul de cuvânt al Primăriei Iași, Sebastian Buraga.

„Doar 24% din populația țării noastre are competențe digitale de bază. Rețeaua de internet și platformele acestea digitale, toate facilitățile sunt accesate, mai degrabă, pentru mesagerie, entertaiment”, e de părere sociologul Ciprian Iftimoaei.

Danemarca este țara care aproape a renunțat la statul la cozi la instituții: 98% dintre cetățeni folosesc serviciile online.

