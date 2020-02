Mii de asistați social din România joacă la păcănele și la pariuri sportive ajutoarele pe care le primesc de la stat. În acest fel, unii dintre ei reușesc să-și dubleze încasările, iar lucrul acesta se întâmplă de câțiva ani buni. De curând, însă, inspectorii Curții de Conturi i-au somat să dea banii înapoi, pentru că nu și-au declarat veniturile. Valoarea debitelor depășește 700.000 de lei doar la nivelul județului Maramureș.

Discuție reporter - asistat social:

- 2500 de lei...

- Și cât îs alea?

- 25 de milioane.

- No, ai văzut? Eu am crezut că-s 2 milioane 500. Dacă-i 25 de milioane, eu n-am câștigat atâta, am pus și eu un bilet de 2 lei.

În comunele care aparțin de orașul Ulmeni, din judetul Maramureș, aproape 700 de familii sau persoane singure trebuie să returneze statului o parte din sumele de bani pe care le-au câștigat la pariuri sportive sau jocuri de noroc, în perioada 2017-2018. Au la dispoziție mai puțin de 200 de zile să facă acest lucru, în caz contrar vor fi executați silit. Legea spune clar că orice venit trebuie declarat, însă asistații social nu înțeleg de ce statul nu-i lasă să-și înmulțească banii.

„Și oameni mari, cu miliarde, se bagă, d-apoi un om sărac! Mă, da' de dă Dumnezeu și câștig, să le iau oarece la copii. Apoi nu știu de ce. Nu știu de ce trebe să dăm înapoi”, spune o femeie înconjurată de mai mulți copii.

Primarul din Ulmeni îi susține: O să găsim o soluție, o să-i sprijin eu!

Primarul din Ulmeni susține că s-a făcut o mare nedreptate.

„Au câștigat o dată într-o lună, în luna respectivă trebuia să returneze ajutorul social, dar cei de la Curtea de Conturi, împreună cu Agenția de de Plăți și Inspecția Socială au împărțit tot câștigul la lunile cât valoarea venitului minim garantat lunar. Eu cred și am discutat cu o parte dintre ei, vor acționa în instanță hotărârile respective. O să vedem, o să găsim o soluție, o să-i sprijin și eu”, a declarat pentru Digi24 Lucian Morar, primarul orașului Ulmeni.

Cum au aflat reprezentanții statului

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Maramureș a răspuns în scris solicitărilor Digi24. Suspiciunile acestora au apărut atunci când inspectorii au efectuat verificări și au observat că bazele lor de date se încrucișează cu bazele de date ale altor de instituții, mai exact ale agențiilor de pariuri sportive și jocuri de noroc.

Camelia Vișe – reprezentanta unei agenții de pariuri – explică: „Biletele mai mari de 50 de lei ne cere automat sistemul nume, prenume, CNP. Și așa sunt înregistrați, în baza de date, cine câștigă”.

Unii dintre asistații social afirmă însă că altcineva ar fi jucat în locul lor.



„Tati n-o jucat în viața lui la așa ceva și i-o venit amendă acasă”, spune un tânăr.

„Am câteva cazuri care doar că au împrumutat cartea de identitate unui vecin, unui prieten, li se impută unele sume de bani”, susține și Lucian Morar - primarul orașului Ulmeni.

Localnic: Nu știu dacă ați văzut ce vile au acolo în cartier!

Primarul este de partea asistaților social, dar ceilalți locuitori nu-l susțin.

- Ăștia-s 1.000 de voturi în plus. La oameni contează, explică un localnic. De fapt, cu banii nu stau rău, că nu știu dacă ați văzut ce vile au acolo în cartier! adaugă el.

Până la o nouă decizie, asistații social sunt buni de plată. Au vrut să obțină ușor câștiguri, dar și-au furat propria căciulă. Situații similare s-au înregistrat și în județele Dâmbovița și Brașov.

Editare web: Luana Păvălucă