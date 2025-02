Asistentă interzisă la donare, după ce a donat 63 de litri de sânge. CRTS a invitat-o pentru clarificarea situaţiei

Asistenta de laborator Camelia Săbădean, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Târgu Mureş, care a donat de 140 de ori, aproape 63 de litri de sânge, dar care a fost interzisă la donare la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină (CRTS) Mureş din motive nemedicale, a fost invitată la sediul CRTS „pentru clarificarea situaţiei”.

„Imediat după apariţia în presă a faptului că, după 139 de donări, Centrul de Transfuzie Sanguină din Târgu Mureş m-a exclus definitiv din lista donatorilor eligibili de sânge, invocându-se un motiv artificial - adică un presupus conflict cu un portar, care ulterior a fost dat afară de instituţie pentru probleme repetate de comportament - am fost contactată de domnul prefect al judeţului Mureş, dr. Ovidiu Butuc. După discuţia cu domnul prefect, am primit un e-mail din partea conducerii Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Mureş să mă prezint ca să clarific situaţia. Eu nu doresc altceva decât să mi se recunoască dreptul de a dona la Târgu Mureş, iar cei de aici să îşi ceară scuze pentru modul în care m-au tratat. Oricum, viitoarea donare o voi face tot la Bistriţa-Năsăud, acolo unde am fost ultima dată, la a 140-a donare, şi unde am fost primită cu simpatie şi respect”, a declarat, pentru Agerpres, Camelia Săbădean.

În e-mail-ul trimis Cameliei Săbădean de conducerea Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Mureş se arată doar atât: „Noua conducere a CRTS Mureş a luat la cunoştinţă intenţia dumneavoastră de a vă fi revizuită aptitudinea pentru donarea de sânge şi, în consecinţă, vă invităm la sediul nostru pentru clarificarea situaţiei”.

Asistenta de laborator a început să fie recunoscută în România pentru gestul ei de a dona sânge în mod constant, în urmă cu câţiva ani, după ce chipul ei a fost proiectat pe clădirile comerciale din Times Square din New York, fiind considerată eroină pentru numărul de vieţi salvate prin gestul ei.

„Sunt donatoare de sânge de 35 de ani, am donat de 140 de ori, aproape 63 de litri, pentru că întotdeauna am considerat că donarea de sânge este un gest umanitar esenţial, vital, salvator de vieţi. În urmă cu aproximativ o jumătate de an, am aflat că sunt exclusă definitiv din lista donatorilor eligibili de sânge la Târgu Mureş, adică sunt scoasă definitiv de la donare. Şi în încercarea mea de a afla care este cauza legală pentru această excludere s-a soldat cu un eşec, adică am fost ignorată. Cu toţii cunoaştem criteriile eligibilităţii de sânge, cu numărul de kilograme, cu hemoglobina, cu bolile transmisibile, iar motivele legale de excluderea donatorilor de la donare, sunt nedeclararea de către donator a unei boli transmisibile, ceea ce constituie o infracţiune care se pedepseşte cu închisoare de la şase la trei ani şi donarea în scopul obţinerii de foloase materiale, ceea ce constituie o contravenţie care se pedepseşte cu o amendă de la 500 la 1.500 de lei. Nu mă încadrez în aceste probleme legale de interzicere a donării”, a declara presei, marţi, Camelia Săbădean.

Asistenta a spus că după ce a donat în 4 ianuarie, în 4 martie şi la începutul lunii mai 2024, în data de 5 august 2024 s-a prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguină Târgu Mureş pentru a se programa la donare pentru a doua zi, ocazie cu care i s-a spus de la registratură că fişa ei nu mai este în acel loc şi că fosta directoare a centrului, Dana Florea, ar fi scos-o definitiv de la donare.

Camelia Săbădean a precizat că analizele medicale de la donarea precedentă din luna mai nu indicau nicio problemă medicală, însă i s-a comunicat că decizia ar fi fost legată de o dispută verbală pe care a avut-o cu un portar, în luna ianuarie 2024.

Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină din Târgu Mureş susţineau că decizia excluderii de la donare a Cameliei Săbădean a fost luată „de un medic” şi că ar fi avut la bază o anume problemă de comportament a acesteia.

