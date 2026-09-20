Live TV

Video Asistentul AI al unei bănci și-a jignit clientul: „Idiotule”. Cum explică instituția răspunsul

Data actualizării: Data publicării:
Woman using AI chatbot.
Foto. Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Reacția băncii
Un asistent virtual al unei bănci din România a jignit un client care s-a arătat nemulțumit de răspunsurile primite în timpul unei sesiuni de suport. Lia, agentul digital al băncii, i-a răspuns cu apelativul „idiotule”, înainte de a transfera conversația către un operator uman. Banca și-a cerut scuze pentru incident și spune că a luat măsuri pentru ca astfel de situații să nu se repete.
 

 
Incidentul a avut loc în timpul unei conversații cu Lia, asistentul virtual al Libra Internet Bank. Clientul încerca să obțină informații despre serviciile băncii, iar discuția a devenit tensionată după ce acesta a considerat că nu primește răspunsurile de care avea nevoie.
 
La un moment dat, clientul i-a transmis asistentului virtual: „Îmi pierd vremea cu tine”. Răspunsul primit a fost unul neașteptat pentru un serviciu automatizat al unei instituții bancare.
 
„Vreau să vorbești cu un om, nu cu mine, idiotule. Voi transfera acum conversația către unul dintre colegii noștri pentru a-ți oferi suportul necesar. Vei primi un răspuns în scurt timp”, i-a răspuns Lia, potrivit conversației prezentate de client.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Reacția băncii

Libra Internet Bank a reacționat imediat după incident și și-a cerut scuze pentru răspunsul oferit de asistentul virtual. Reprezentanții băncii au explicat că astfel de sisteme funcționează pe baza unor modele de inteligență artificială generativă și că, în situații rare, acestea pot produce răspunsuri care nu respectă întotdeauna regulile stabilite de dezvoltatori.
 
Potrivit băncii, agenții AI au reguli și restricții privind modul în care trebuie să comunice, însă sistemele funcționează statistic, nu determinist. În anumite situații, ele pot ajunge să reproducă elemente de limbaj întâlnite în conversațiile cu utilizatorii. De asemenea, instituția bancară a anunțat că a introdus restricții suplimentare pentru a preveni apariția unor răspunsuri similare.
 
„Lia nu trebuie să preia partea «rea» a comportamentului uman indiferent de indecența abordării la care a fost expusă”, au transmis reprezentanții băncii.
 
Lia este asistentul virtual bazat pe inteligență artificială al Libra Internet Bank și poate fi utilizat de clienți pentru informații despre produsele și serviciile băncii. Printre acestea se numără conturile, cardurile, creditele, depozitele, comisioanele și funcțiile aplicației de mobile banking.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de toamnă 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Când sunt Moșii de toamnă în 2026. Ce alimente se pun în pachetele de pomană pentru...
Zi liberă pentru elevi. Foto Getty Images
2
Urmează prima minivacanță din noul an școlar. Când începe și cât durează weekendul...
Aerisirea caloriferelor. Foto Getty Images
3
Când se aerisesc caloriferele: înainte sau după pornirea căldurii? Cum îți dai seama că a...
kadîrov retardat
4
Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect...
putin vot calculator captura
5
Putin, „certat” cu computerul pe care a votat. Pe monitor i-a apărut mesaj că nu are...
Surpriză de proporții! Gigi Becali: ”El este noul antrenor al FCSB-ului”
Digi Sport
Surpriză de proporții! Gigi Becali: ”El este noul antrenor al FCSB-ului”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump profimedia
Trump enunţă 25 de „realizări” ale mandatului său înaintea alegerilor intermediare şi propune redenumirea Inteligenţei Artificiale
inteligenta artificiala burse profi
FMI: AI ar putea crește productivitatea Europei cu aproape 1% în 5 ani. 60% dintre angajații marilor economii sunt cei mai expuși
cercetători într-un laborator Altos Labs
Anthropic își construiește un laborator de biologie. Cum vrea compania să folosească IA pentru accelerarea descoperirii de medicamente
silicon brain
Inteligența artificială ar putea crea o „specie de siliciu” care să rivalizeze cu oamenii. Avertismentul șefului Microsoft AI
Anthropic
Rusia a folosit modelul de IA „Claude” pentru spionaj, dezinformare și roiuri de drone. Republica Moldova, vizată de atacuri
Recomandările redacţiei
razboi hibrid
Ce ar putea declanșa activarea Articolului 5 al NATO? C. Diaconescu...
Nicușor Dan.
Nicușor Dan spune că a vorbit cu români din Ucraina și i-a asigurat...
calculator peste bancnote lei
Bugetul pentru 2027 fără noi creșteri de taxe, posibil doar „din...
Vladimir Putin
Putin vrea să-i determine pe aliați să abandoneze Ucraina. Ce mutare...
Ultimele știri
Primarul Caracalului și-a anunțat demisia. Cum și-a motivat Ion Doldurea decizia de a se retrage din funcție
Haos în școlile aflate încă în șantier. Mii de elevi învață online, hibrid sau în alte clădiri din orașe. „O super zăpăceală”
Intervenție în Munții Făgăraș pentru un bărbat care a suferit o fractură. Un elicopter SMURD a fost trimis pentru evacuare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu a acumulat datorii de 5.000 de euro la azil. Un român a venit special din SUA pentru a-i...
Cancan
Amendă de 2.500 de lei pentru românii care fac asta în fața blocului. Mulți nu știu că este interzis
Fanatik.ro
Gigi Becali: "El este noul antrenor al FCSB!" Patronul a făcut marele anunț exclusiv pentru FANATIK...
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
„A apus sclavagismul, iar banii nu întotdeauna primează” – Marcel Pușcaș, editorial exploziv după umilirea...
Adevărul
De ce au ajuns liderii marilor companii AI să ceară încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale. „Se...
Playtech
Țara europeană în care un pensionar se poate descurca cu aproximativ 1.000 de euro pe lună. Are mare, ierni...
Digi FM
VIDEO Nicușor Dan, surprins în timp ce-și aranja tacticos șosetele lângă Volodimir Zelenski. Reacția...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Romina Gingașu, reacție-fulger după ce Nicușor Dan și-a aranjat șosetele lângă Volodimir Zelenski: ”O să-l...
Pro FM
Dua Lipa, ipostază spectaculoasă în costum de baie, demnă de un atlet. Ce a reușit să facă pe o placă, în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cum își calma fiul lui Richard Gere anxietatea în copilărie. Homer Gere, dezvăluiri rare despre tatăl său
Adevarul
Un tronson din Autostrada Transilvania s-ar putea deschide în noiembrie, după 22 de ani de la începerea...
Newsweek
Cum pot recupera pensionarii CASS reținut la pensie? De ce au sanse mici în instanță? Salvarea poate fi la CCR
Digi FM
A renunțat la cariera în drept pentru a plimba câini. La 30 de ani, spune că acum câștigă cu mii de dolari...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Ceasurile îmbătrânirii”. Când suferă organismul uman cele mai mari schimbări. Vârstele diferă la bărbați...
Digi Animal World
O creatură misterioasă, cu fața albastră și opt ochi, a apărut în grădina unei femei: ”Nu mi-aș fi imaginat...
Film Now
Penelope Cruz, îngrozită să joace alături de soțul ei, Javier Bardem: „Simți că vrei să-l protejezi”
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...