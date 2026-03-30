Asociația Municipiilor din România, discuții despre închiderea PNRR și programele Anghel Saligny și CNI. Cerințele primarilor

Preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, Lia Olguţa Vasilescu, anunţă, luni după-amiază, că primarii reuniţi în cadrul Adunării Generale au discutat despre închiderea PNRR în luna august şi programele Anghel Saligny şi Companiei Naţionale de Investiţii. Edilii cer să se deconteze fără întârziere facturile, dar şi să se opereze câteva modificări legislative.

„Astăzi a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România. S-a discutat despre închiderea PNRR în luna august şi programele Anghel Saligny si CNI, primarii solicitând să se deconteze fără întârziere facturile şi deblocarea hotărârii de guvern privitoare la criteriile după care devin prioritare investiţiile, astfel încât să se poată semna noile contracte, pentru care sunt finalizate procedurile de achiziţie”, a scris, luni, pe Facebook, Lia Olguţa Vasilescu, preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România.

Potrivit acesteia, în unanimitate, edilii au solicitat amendarea legii care prevede asigurarea obligatorie de către UAT-uri a locurilor de parcare pentru persoanele cu handicap, în sensul restrângerii listei de dizabilităţi doar pentru bolnavii/însoţitorii celor care au afecţiuni locomotorii sau de vedere.

„Şi OUG 69/2025 a intrat în atenţia primarilor după ce s-a constatat că prevede ca societăţile cu mai puţin de 5 angajaţi să fie desfiinţate, ceea ce ar duce la dispariţia unor parcuri industriale, care au doar manager şi economist, modificarea urmând să nu mai limiteze numărul de angajaţi”, a mai transmis Olguţa Vasilescu.

Potrivit acesteia, AMR insistă ca şi angajaţii Poliţiei Locale să poată interveni în respectarea regulilor de circulaţie rutieră, în ultima OUG pusă în transparenţă aceste prerogative avându-le doar angajaţii Poliţiei Naţionale.

S-a solicitat, de asemenea, ca ANFP să elaboreze un ghid de aplicare a legii referitoare la restructurarea aparatului bugetar, astfel încât să fie o practică unitară şi să nu apară probleme în instanţă.

„Toate aceste propuneri, plus multe altele, vor fi transmise Guvernului şi Parlamentului României în zilele următoare”, anunţă Olguţa Vasilescu.

Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei Municipiilor din România (AMR) a avut loc, luni, la Bucureşti, reuniune la care au participat primarii municipiilor din întreaga ţară, alături de reprezentanţi ai administraţiei publice centrale.

La eveniment au participat Attila-Zoltán Cseke, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Dragoş-Nicolae Pîslaru, Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ionel Tescaru, Preşedinte ANRSC, Vasile-Felix Cozma, Preşedinte ANFP, Anişoara Ulceluşe, Preşedinte AMEPIP, Adrian Petcu, Subsecretar de Stat în Ministerul Afacerilor Interne, Francisc Oscar Gal, Subsecretar de Stat în Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Kristina Kozma, Secretar General AMEPIP.

