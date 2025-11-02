Turismul balnear ar putea deveni domeniu strategic al economiei. Un proiect de lege propune această măsură, având în vedere faptul că România deține aproximativ o treime din potențialul balnear al Europei. Deși potențialul este uriaș, foarte multe stațiuni sunt în paragină. Un exemplu vine din Gorj, unde comuna Săcelu, cândva magnet pentru turiști, a devenit de ani de zile o ruină. „Asta nu e stațiune, asta e bătaie de joc!”, spune dezamăgită o localnică.

În comuna Săcelu, din județul Gorj, timpul pare că stă pe loc. Drumurile sunt neasfaltate, iar clădirile care cândva primeau mii de turiști, sunt doar ruine.

„Asta nu e stațiune, asta e bătaie de joc!”, spune o femeie.

„A fost cândva, pe timpuri, o stațiune în care veneau mii de oameni. Acum nu mai găsești 2-3 oameni”, constată un bărbat.

„Veneau nu sute, veneau toți CAP-iștii, cum erau până în '90. Arată foarte rău, deci foarte rău!”, confirmă un alt localnic.

„A rămas pustiu”, concluzionează altcineva.

„Pentru a ajunge la casele pe care le au în comuna Săcelu, o parte din locuitori sunt nevoiți să meargă pe drumuri neasfaltate, iar ca să poată să treacă râul din această localitate, chiar oamenii au construit un pod”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

Comuna Săcelu, din județul Gorj, este atât stațiune balneară cu ape minerale sărate și bazine cu nămol terapeutic, cât și stațiune turistică de interes local. Niciuna dintre cele două titulaturi nu a ajutat localitatea să se dezvolte.

„Această inițiativă a Guvernului este binevenită. La ora actuală, activitatea în stațiunea Săcelu este zero”, spune primarul comunei Săcelu, Gheorghe Dumitrelea.

Băile Săcelu sunt administrate de Complexul Energetic Oltenia. Autoritățile locale spun că lipsa investițiilor publice a blocat orice dezvoltare.

„Baza pentru a dezvolta stațiunea Săcelu este baza de tratament”, crede primarul comunei.

Un exemplu de valorificare a apelor termale vine din Beiuș, județul Bihor. Aici sistemul de încălzire al orașului folosește apă termală.

„Rămâne de văzut dacă vor fi ierni cu temperaturi care să scadă mult sub 0 grade, atunci rămâne de văzut cum va face față sistemul”, spune un localnic.

„Orașul nu mai are încălzire la centrale, cu combustibil lichid, care se aprovizionează greu, are o încălzire comodă”, e de părere altcineva.

„Resursa de apă geotermală ne acoperă 90% din necesarul pentru încălzirea locuințelor, atât cartiere, cât și case particulare”, transmite purtătorul de cuvânt al Primăriei Beiuș, Kovacs Zoltan.

Proiectul privind declararea turismului balnear drept domeniu strategic este acum în consultare publică, înainte de a intra pe agenda Parlamentului.

reporteri: Anamaria Ianc, Bogdan Băcilă

operatori: Ionuț Voinea, Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia