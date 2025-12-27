Atac cibernetic major la Complexul Energetic Oltenia. Hackerii au blocat sistemele IT

Atac informatic la Complextul Energetic Oltenia. Incidentul a avut loc în noaptea de 26 decembrie și a afectat infrastructura IT de business a societății. Unele documente și fișiere au fost criptate în urma atacului, în timp ce multe aplicații informatice au devenit temporar indisponibile. De asemenea, activitatea companiei a fost parțial afectată, fără a fi pusă în pericol funcționarea Sistemului Energetic Național.

„În data de 26 decembrie 2025, în jurul orei 01:40, a fost identificat un atac informatic de tip ransomware, denumit "Gentlemen", care a afectat infrastructura IT de business a Societății Complexul Energetic Oltenia. În urma atacului, unele documente și fișiere au fost criptate, iar mai multe aplicații informatice au devenit temporar indisponibile, inclusiv sisteme de tip ERP, aplicații de management al documentelor, serviciul de e-mail și site-ul societății. Activitatea companiei a fost parțial afectată, fără a fi pusă în pericol funcționarea Sistemului Energetic Național”, se arată într-un comunicat al societății.

Incidentul a fost raportat Directoratului Național de Securitate Cibernetică, ministerul Energiei dar și autorităților competente. De asemenea, a fost făcută și o plângere la DIICOT pentru săvărșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic.

Specialiștii IT din cadrul societății au demerat imedait procesul de reconstrucție a sistemelor pe o infrastructură nouă, iar în momentul de față se află în curs de analiză amploarea exactă a incidentului.

„Încă de la momentul identificării atacului, specialiștii IT ai Complexului Energetic Oltenia au demarat procesul de reconstrucție a sistemelor pe o infrastructură nouă, utilizând copiile de siguranță existente. În prezent, se află în curs de analiză amploarea exactă a incidentului, precum și existența unei eventuale exfiltrări de date.

Complexul Energetic Oltenia cooperează cu autoritățile competente și depune toate eforturile necesare pentru restabilirea completă a sistemelor informatice în cel mai scurt timp posibil”, se mai arată în comunicat.

Un alt atac cibernetic de tip ransomware au avut loc, săptămâna trecută, asupra mai multor staţii de lucru şi servere care aparţin Administraţiei Naţionale Apele Române şi a unui număr de 10, din 11 administraţii bazinale de apă din ţară, inclusiv Oradea, Cluj, Iaşi, Siret, Buzău.

