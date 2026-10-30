Intersecţia Calea Rahovei - Şoseaua Progresul este modernizată, lucrările vizând schimbarea căii de rulare a tramvaielor şi refacerea carosabilului care este plin de gropi. Muncitorii STB au început lucrul de joi, urmând să se acţioneze şi în weekend, astfel încât intervenţia să se finalizeze până pe 1 noiembrie, a informat municipalitatea într-o postare pe Facebook.

Potrivit PMB, traseele liniilor de tramvai 1, 10, 23, 25 şi 32 vor fi modificate, iar linia 47 va fi suspendată. Preluarea călătorilor din zonă va fi asigurată de două linii navetă de autobuz, 610 şi 632.

Linia de tramvai 1 va funcţiona între terminalele "Romprim" şi "Ghencea", linia de tramvai 10 - între terminalele "Romprim" şi "Piaţa Unirii".

Pentru preluarea călătorilor de pe tronsonul afectat va fi înfiinţată linia navetă 610, care va funcţiona între terminalul "Şura Mare" şi intersecţia Strada Progresului - Calea 13 Septembrie.

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Linia de tramvai 23 va funcţiona între staţia "Piaţa Vitan" şi "Faur". Linia de tramvai 25 va funcţiona între terminalele "Depoul Alexandria" şi "Depoul Militari".

Linia de tramvai 32 va funcţiona între terminalele "Depoul Alexandria" şi "Ghencea". Pentru preluarea călătorilor de pe tronsonul afectat, va fi înfiinţată linia navetă 632, care va funcţiona între staţia "Şos. Progresului" şi "Piaţa Unirii 2".

Linia de tramvai 47 va fi suspendată.

Totodată, va fi suplimentată capacitatea de transport pentru liniile de tramvai 5, 7, 11 şi 27.

De luni, transportul în comun va reveni la normal.

Editor : A.P.