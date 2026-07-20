Au început lucrările la noul Parc Grozăvești. Diana Buzoianu: Vor fi redați comunității peste 30.000 de metri pătrați de spațiu verde

Ministra Mediului Diana Buzoianu a anunțat luni, că au început lucrările pentru amenajarea noului Parc Grozăvești din Sectorul 6 al Capitalei, proiect care va reda comunității aproape 31.000 de metri pătrați de spațiu verde.

Potrivit acesteia, proiectul este rezultatul unui demers început în urmă cu patru ani de consilierii locali USR din Sectorul 6.

„Astăzi încep lucrările la noul Parc Grozăvești, care va cuprinde inclusiv spații verzi care au fost ani de zile pierdute! Felicitări consilierilor USR Sector 6 pentru inițierea acestui proiect! Iată, încep să se vadă rezultatele unei munci susținute patru ani de zile!”, a scris Diana Buzoianu, luni pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministra a susținut că proiectele de mediu trebuie dezvoltate atât la nivel național, cât și la nivel local.

„Nu ajunge să muncesc eu pentru mediu la nivel național. E vital ca munca aceasta să fie făcută și în local. Ei bine, fix asta au făcut consilierii locali USR Sector 6 în ultimii ani de zile!”, a afirmat aceasta.

Proiect început în 2022

Diana Buzoianu a reamintit că, în 2022, consilierii locali USR au inițiat un proiect de hotărâre pentru recuperarea unui hectar de spațiu verde din zona Grozăvești.

„În 2022, consilierii USR inițiau în Consiliul Local al Primăriei Sectorului 6 un proiect de hotărâre pentru a fi recuperat un hectar de spațiu verde. Hotărârea a trecut cu sprijinul tuturor consilierilor locali. Terenul a fost recuperat. Iar azi încep lucrările pentru reconstrucția Parcului Grozăvești”, a transmis ministra.

Cum va arăta noul Parc Grozăvești

Noul parc va avea o suprafață de 30.991 de metri pătrați și va include spații verzi extinse, o peluză cu pajiști înflorate, terenuri și facilități sportive, două locuri de joacă pentru copii, foișoare pentru lucru în aer liber, zone de relaxare cu hamace, un spațiu destinat câinilor, un turn de belvedere de 14 metri și o piațetă pentru organizarea de evenimente.

Proiectul prevede și plantarea a 355 de arbori noi, pe lângă cei 479 existenți, precum și a 1.500 de arbuști și amenajarea a aproximativ 2.900 de metri pătrați cu plante perene și ornamentale.

De asemenea, un vagon de metrou va fi transformat într-un spațiu destinat expozițiilor și activităților educaționale. Parcul va beneficia de un sistem automatizat de irigații, inclusiv cu apă colectată din precipitații, de iluminat funcțional și ambiental, precum și de mobilier urban și facilități pentru comunitate.

La finalul mesajului, Diana Buzoianu i-a felicitat pe cei implicați în proiect, inclusiv actuala și fosta conducere a administrației locale din Sectorul 6.

„Felicitări, colegi, pentru proiect și pentru munca voastră de ani de zile! Felicitări, domnule Ciucu, pentru că ați sprijinit în ultimii ani acest proiect! Și felicitări actualului primar al Sectorului 6 pentru că a continuat proiectul, după preluarea mandatului! Mult spor, Mihaela Ștefan, în finalizarea acestor lucrări, în calitate de viceprimar!”, a transmis ministra Mediului.

Editor : Ana Petrescu