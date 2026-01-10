Un autocar în care se aflau aproape 50 de persoane a luat foc, sâmbătă, pe o şosea din judeţul Mureş. Datele transmise de echipajele de salvare de la faţa locului arată că în urma evenimentului nu sunt victime. Pasagerii sunt transferaţi cu ajutorul autorităţilor.

Incidentul s-a produs sâmbătă, în jurul orelor prânzului, pe raza localităţii Soromicleadin judeţul Mureş, unde un autocar în care se aflau 47 de oameni a luat foc. Şoferul şi pasagerii s-au evacuat în siguranţă, vehiculul arzând cu flăcări puternice.

Pompierii militari din cadrul Detaşamentului Sighişoara au intervenit pentru stingerea incendiului. Potrivit salvatorilor, niciun pasager nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

În urma incendiului, circulaţia rutieră a fost blocată pe ambele sensuri de mers.

„Un microbuz din cadrul Detaşamentului de Pompieri Sighişoara, cu sprijinul autorităţilor locale, care vor pune la dispoziţie, de asemenea, un microbuz, va asigura transportul persoanelor la o şcoală generală, unde acestea vor fi adăpostite temporar până la sosirea unui nou autocar din partea firmei de transport”, a transmis ISU Mureş.

Editor : I.B.