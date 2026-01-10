Live TV

Video Un autocar cu aproape 50 de oameni a luat foc pe o șosea din Mureș. Pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor

Data actualizării: Data publicării:
La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Sighișoara
La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Sighișoara FOTO ISU Mureș

Un autocar în care se aflau aproape 50 de persoane a luat foc, sâmbătă, pe o şosea din judeţul Mureş. Datele transmise de echipajele de salvare de la faţa locului arată că în urma evenimentului nu sunt victime. Pasagerii sunt transferaţi cu ajutorul autorităţilor.

Incidentul s-a produs sâmbătă, în jurul orelor prânzului, pe raza localităţii Soromicleadin judeţul Mureş, unde un autocar în care se aflau 47 de oameni a luat foc. Şoferul şi pasagerii s-au evacuat în siguranţă, vehiculul arzând cu flăcări puternice.

Pompierii militari din cadrul Detaşamentului Sighişoara au intervenit pentru stingerea incendiului. Potrivit salvatorilor, niciun pasager nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

În urma incendiului, circulaţia rutieră a fost blocată pe ambele sensuri de mers.

„Un microbuz din cadrul Detaşamentului de Pompieri Sighişoara, cu sprijinul autorităţilor locale, care vor pune la dispoziţie, de asemenea, un microbuz, va asigura transportul persoanelor la o şcoală generală, unde acestea vor fi adăpostite temporar până la sosirea unui nou autocar din partea firmei de transport”, a transmis ISU Mureş.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
1
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
2
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval...
trump groenlanda
3
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are șansa de a transforma o...
Viktor Orban cu figura dezamagita
4
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în...
theodor stolojan la digi24
5
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o...
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
Digi Sport
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ambulante noi
România cumpără 1.200 de ambulanțe noi prin PNRR pentru SMURD și Serviciile Județene. Primele au fost deja livrate
utilaj care deszapezeste in bucuresti
Autorităţile locale din Capitală intervin pentru deszăpezire. Pompierii au îndepărtat patru copaci doborâţi de vânt
pompieri scot un om din raul olt
Tânărul pescar căzut în râul Olt, la Dobroteasa, a murit la spital după cinci ore de resuscitare
politisti olandezi
Poliţia olandeză s-a confruntat cu violenţe „fără precedent” de Anul Nou. Agenții, atacați cu sticle incendiare, petarde și artificii
Intervenție pompieri si masini pompieri
Incendiu la un fast-food din Giurgiu: cinci angajați au ieșit singuri din clădire. De la ce a pornit focul
Recomandările redacţiei
comisia europeana
Reacția economiștilor după ce presa ungară a acuzat Bruxelles-ul că...
sediul Curtea Europeană de Justiție
Polonia va încerca să conteste acordul între UE şi Mercosur la Curtea...
Marco Rubio, US secretary of state, from left, US President Donald Trump, and Pete Hegseth, US secretary of defense, during a news conference at the Mar-a-Lago Club in Palm Beach, Florida, US, on Saturday, Jan. 3, 2026. President Nicolas Maduro has been c
Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar...
Avionul apocalipsei. Foto captură video
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară...
Ultimele știri
Imită vocea și gesturile președintelui american aproape perfect: chinezul Ryan Chen, „Trump chinezesc”, a devenit un fenomen pe net
Moscova se confruntă cu cele mai mari ninsori din această iarnă: zăpadă de 30 de centimetri, zboruri anulate, drumuri închise
Taxele mărite pe proprietate, jalon în PNRR. Andrei Caramitru: „Problema fundamentală nu este asta”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton, declarații rare despre tratamentul ei pentru cancer. Prințesa de Wales a vizitat recent un...
Cancan
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi...
Fanatik.ro
Anamaria Prodan reacționează după ce a fost acuzată că a apelat la intervenții estetice! ”Acesta este...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Fostul fotbalist român, care a jucat în Liga Campionilor, a ajuns șofer de Bolt. Fanii deja s-au obișnuit să...
Adevărul
Povestea cumplită a celui mai mare dezastru feroviar din istoria României. Aproape o mie de oameni au murit...
Playtech
Cât câștigă un șofer de TIR în România, Germania, Spania sau Italia. Meseria la mare căutare și în 2026
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
A aflat că a fost vândut la FCSB și a început să plângă: "Nu plec!"
Pro FM
"A picat internetul". Antonia, în costum de baie în Maldive, după operațiile complicate prin care a trecut...
Film Now
Jennifer Lawrence preferă să filmeze scenele intime cu actori pe care nu îi cunoaște: „E mult mai simplu să...
Adevarul
Categoria profesională rămasă fără jumătate din venituri. „I-am spus tehnicianului că nu-i mai pot da 7.000...
Newsweek
Casa de Pensii refuză creșterea punctajelor cu 50% pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte: E obligatorie
Digi FM
Ce experiență a avut Mihai Albu după ce a ales să meargă la munte cu trenul, nu cu mașina: „Am scăpat de...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Sarah Jessica Parker, o mamă emoționată. Fiul ei a susținut-o la Golden Eve, unde a fost onorată cu premiul...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...